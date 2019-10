El guiño 'independentista' de 'La Casa de las Flores' en plenas protestas en Cataluña por la sentencia del procés

Netflix estrenó el pasado viernes 18 de octubre la segunda temporada de La Casa de las Flores, una de las series revelación de 2018 en la plataforma. La ficción mexicana se ha reforzado para sus nuevos capítulos con los fichajes de actores españoles como María León o Eduardo Rosa.

El segundo de ellos interpreta a Alejo Salvat, un misterioso personaje que llega a la vida de la familia De la Mora con un gran secreto relacionado con la muerte de Virginia. Y si bien su primera aparición en pantalla es con Paulina, el actor protagoniza una de las escenas más comentadas junto a Elena.

Y es que en la mencionada secuencia, La Casa de las Flores lanza un guiño al conflicto independentista. En el tercer episodio, la mediana de los hermanos se da cuenta del acento de Alejo y le pregunta si es español: "Para nada, soy catalán", responde tajante el joven.

El chascarrillo es sin duda de lo más oportuno, pues el estreno de los nuevos capítulos de la ficción se produjo el mismo día que Cataluña celebraba una huelga general en plena semana de protestas por la sentencia del procés contra los líderes políticos que lo idearon.

La segunda temporada de la serie ha dejado fríos a los espectadores que llevaban más de un año esperando por la llegada de los nuevos capítulos. A lo largo de todo el fin de semana, los fans de la ficción se han quejado de los derroteros por los que ha cogido la serie en su regreso a Netflix. La mayoría de ellos hacen alusión a la inclusión de muchas tramas de relleno, la notable ausencia de Verónica Castro o lo desdibujados que están algunos personajes.

Abro Hilo sobre cosas que me sobran en la temporada 2 de @CasaFloresTV de @NetflixES 1-Toda la trama de Ernesto con los pitufos azules 2-Bruno imitando el acento español 3- El tema de programa tv del concurso de talentos Mexico de Micaela #LaCasaDeLasFlores #LaCasaDeLasFlores2

Intentanto incorporar personajes que NO son necesarios. Y Sobretodo dejando sin 'personalidad' a los personajes principales. Las prisas no son buenas y aquí queda comprobado. Una pena. #LaCasaDeLasFlores2 @LaCasaDeLasFlo2

La acabé pero de verdad me dio mucha Flojera, creo que debieron quedarse con una temporada! Eso pasa cuando sobreexplotan un producto... #LaCasaDeLasFlores2 ???????????

Llegando al octavo capítulo de #LaCasaDeLasFlores2 más por inercia que por voluntad y me tienen negra con sus diálogos de canciones pop, ¿De plano no hubo nada de imaginación para hace algo más creativo? Ya no digo entretenido. Creo que debo pretender que la dos nunca existío