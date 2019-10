María León: "Me he peleado con mi 'hermana' como dos buenas gatas en 'La Casa de las Flores" David Saiz 13:00 - 18/10/2019 0 Comentarios

Netflix lanza este viernes la segunda temporada de la comedia mexicana

Manolo Caro: "Rodar en Madrid ha sido un guiño a mi amor por España"

María León es uno de los fichajes de la segunda temporada de La casa de las flores que Netflix lanza este viernes. La actriz, curiosamente, interpreta a Paurificación, hermana de María José, un personaje interpretado por Paco León. "Me he peleado con ella como dos buenas gatas".