Arturito, el "tío asqueroso" que iba a morir en 'La casa de papel': "Tendrá más protagonismo" Marco Almodóvar 10:07 - 6/10/2019

ECOTEUVE.ES lanza la segunda entrega de la charla con Enrique Arce

El intérprete revela las anécdotas más curiosas a raíz de la serie de Netflix

"Creo que Arturito se ha ganado un hueco en el corazón de la gente. Sin ser necesario en la historia, sí lo es para el espectador como alivio cómico". Aunque el personaje de Enrique Arce pudiera resultar un poco insoportable en las primeras temporadas de La casa de papel, se ha convertido en uno de los favoritos por el público. Tanto, que Netflix abrió la tercera temporada con un Arturo Román reconvertido en todo un héroe.

Si en la primera entrega de la charla que ECOTEUVE.ES tuvo con el actor hablaba más sobre su boom a raíz del éxito de la ficción creada por Atresmedia, ahora nos centramos más en las anécdotas vividas con sus compañeros de la serie: ¿sabían los guionistas le habían deparado un macabro destino a su personaje? ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp de los actores? ¿qué famoso futbolista le escribió? Lo descubrimos.

Arce nunca se imagino que un tipo como Arturito le cambiara la vida. Y es que, ahora mismo, podría "tener un hueco en la frente de darme cabezazos contra la pared" porque estuvo a punto no comprar el 'décimo' premiado con el Gordo: iba a rechazar el proyecto que le puso sobre la mesa su representante.

"En repetidas ocasiones dije que no quería hacer el casting de la serie porque me quería ir a EE.UU. Acababa de rodar Knightfall y quería aprovechar para abrir mercado. Dije: '¿Cómo se llama? La casa de papel... joe. ¿Y qué personaje es? ¿Arturo? Un tío asqueroso", recuerda el actor.

Su repre intentó convencer a Enrique Arce de que era una buena oportunidad y que, además, solo serían seis episodios "porque Arturo moría en el sexto". Entonces se produjo la "señal". "Fue un 22 de diciembre, día del Sorteo de Navidad", dice. "Conforme estaba en una conversación telefónica con mi representante para decir que 'no', cantaron el Gordo".

"Probablemente, La casa de papel me ha dado más dinero de lo que me habría dado el Gordo", dice. Así las cosas, Arce se lo replanteó: "Algo me hizo 'click'. ¿Y si ruedo dos meses y luego me voy a EE.UU.? Venga va, cargo las alforjas y me voy con un poco más de dinero que, evidentemente, en Antena 3 no era tanto como en Netflix".

Enrique Arce desvela el nombre del chat de WhatsApp de los actores de 'La casa de papel'

"Tengo mucha gratitud hacia La casa de papel por haber pertenecido al proyecto aunque al principio recibía muy mal las críticas", dice refiriéndose a lo mal que caía Arturito. Todo lo que ha venido después han sido alegrías y parece que irán en aumento: "En la cuarta temporada he grabado mucho más. Arturo va a tener mayor protagonismo. Me ha dado tanto este tipo...".

La popularidad de Enrique se ha multiplicado de forma exponencial gracias a La casa de papel dentro y fuera de España: "En Brasil no puedo ni andar por la calle". Incluso, una de las mejores agencias de representación de Los Ángeles llamó a su puerta.

El actor habla del "cariño" que se tienen todos. "Con Álvaro [Morte] no he rodado ni un solo plano y es mi compañero. Lo mismo me pasa con Itziar [Ituño], con la que solo coincidí en una secuencia en la primera temporada y somos súper amigos. De hecho, la propuse para una película". Como curiosidad, todos están en el mismo chat de WhatsApp. ¿Y cómo se llama el grupo? "La casa de la papelina", admite entre risas.

Neymar escribió a Enrique Arce por Instagram: "¡Qué hijo de puta eres!"

Que La casa de papel se haya convertido en un fenómeno en todo el mundo ha provocado que sus actores traspasen fronteras y se conviertan en verdaderos ídolos globales. Así las cosas, los seguidores de Úrsula Corberó, Miguel Herrán o Jaime Lorente se cuentan por millones. Pero, ¿hay egos? "Es muy difícil gestionar este tipo de fama. Yo no sé si los hay, por lo menos yo no los he visto. No hay resquemores de 'yo lo he petado más que tú", cuenta Arce.

Aunque el actor tiene muchos menos fans en Instagram (376.000), a él también le han pasado cosas inimaginables. "Un día me escribió Neymar. Sí, Neymar", revela. Fue justo cuando el brasileño hizo su pequeño cameo como monje y no pudo coincidir con el intérprete porque estaba en Las Fallas. "Me dijo: ¿Cómo estás Arturito? ¡Menudo hijodeputa que eres! Qué pena no haber coincidido contigo, ¡a ver si nos podemos conocer!".

Algo parecido le ocurrió con Mario Alberto Kempes, uno de sus grandes ídolos de la infancia y "al único que le he pedido un autógrafo en mi vida". El exfutbolista del Valencia se puso en contacto con Enrique para pedirle que presentara su libro. Cosas inimaginables que, gracias al furor de La casa de papel, se ha convertido en realidad.