Raudel Raúl Martiato, un bailarín de cabaré convertido stripper: "Llevo bien lo de enseñar, lo hago y ya está" Marco Almodóvar 17:30 - 2/10/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a uno de los actores de 'Toy Boy', serie de Antena 3

"Cristina Castaño es muy profesional, me ayudo y aconsejó muchísimo", dice

"He intentado aprovechar al máximo esta oportunidad, quiero seguir siendo actor"

Raudel Raúl Martiato es uno de los musculados strippers de Toy Boy, la nueva serie que estrenó Antena 3 el miércoles pasado. Como su protagonista Jesús Mosquera, este cubano de nacimiento debuta en ficción aunque él parte con cierta ventaja dado a que él era bailarín de uno de los cabarés más famosos de su país, el Tropicana.

"Germán es un tipo que va a su bola, no pone límites a nadie y lo que más le preocupa son sus hijos", dice a ECOTEUVE.ES sobre su personaje Raudel, que reconoce el compañerismo de Cristina Castaño: "Es una actriz muy profesional".

En cuanto a lo de enseñar palmito, lo entiende como algo que forma parte de su trabajo: "No soy tímido, pero no voy desnudándome por ahí. Lo llevo bien, lo hago y ya está".

¿Cómo llegó a Toy Boy?

A mi me salió esto por una amiga que le dio mi teléfono a la directora del cásting. Ella me hizo las pruebas y parece que gusté, por eso estoy acá.

¿Cómo fue el proceso de selección?

Fue una cosa rara porque no sabía para qué era. Había terminado de hacer un anuncio y yo pensaba que era para otro, así que hasta el último momento no tenía ni idea. Tuve que contar la historia de mi vida y bailar para ver si tenía ritmo.

En el pasado fue bailarín profesional...

Sí, bailaba en Tropicana y cuando vengo aquí, en España, empiezo a dedicarme a la bachata, la salsa, la quizomba...

Debuta en ficción mostrando su cuerpo. ¿Cómo lo lleva?

Hombre, no lo pienso. Simplemente, enseño y ya está (risas). A ver, es trabajo, ¿no? Mi personaje es un stripper y ¿qué hace un stripper? Enseñar. Lo llevo bien.

¿Raudel es pudoroso?

Para nada. No soy tímido, solo no voy desnudándome por ahí. Al principio te da un poco de 'palo' pero luego ya uno se acostumbra y lo hace muy natural.

¿Cómo es su personaje?

Germán vive y deja vivir. Es un tipo que va a su bola, no pone límites a nadie y lo que más le preocupa son sus hijos. Si tiene que hacer algo por ellos, lo va a hacer.

El reparto mezcla talento joven con experiencia. ¿Qué se ha llevado de Cristina Castaño?

Me parece una actriz muy profesional. Me llevo muchas cosas bonitas porque nos aconsejó y nos ayudó muchísimo durante en el rodaje.

¿Fue como la 'madre' del equipo?

No tanto como la madre, pero sí es verdad que ha sido la compañera a la que puedes recurrir cuando tienes un problema o alguna duda, aunque en general ha sido un síntoma general con todos.

Con el primer capítulo estrenado en Antena 3, ¿qué siente al verse en pantalla?

Si te soy sincero, estoy muy emocionado. Nunca me había visto en pantalla de esa manera.

Tras Toy Boy, ¿le gustaría seguir en la interpretación?

Sí, a mí me han dado esta oportunidad y la he intentado aprovechar al máximo porque quiero seguir. Creo que me falta mucho por aprender.

Si pudiera elegir, ¿qué papel se pide?

Me gusta mucho la comedia.

La serie también se podrá ver en Netflix y, por lo tanto, llegará a Latinoamérica. ¿Qué significa para usted?

Netflix es una plataforma muy grande y con mucho poder y que esto llegue ahí es un paso enorme. Pero me importaría más que triunfe en Antena 3 porque estoy seguro que si lo hace, Netflix le dará muchísimo más tirón.

Pero por ejemplo La casa de papel no se caracterizó por tener audiencias altas en abierto y luego fue un bombazo mundial...

Sí, no llegó a Netflix de la nada. Tienen muy buenos ojeadores que saben cuál es un producto bueno o no.

¿Es consumidor de series?

Sí, me he enganchado ahora a Cómo defender a un asesino.