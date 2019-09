El 'boom' de Enrique Arce tras 'La casa de papel': "Hace cuatro años no tenía dinero ni para comer" Marco Almodóvar 8:42 - 29/09/2019 0 Comentarios

El personaje de Arturito le ha catapultado a trabajar con Woody Allen y Schwarzenegger

Ahora interpreta a De la hoz en 'Inés del alma mía' (TVE): "Fue un superviviente"

Arturito, el director de la Casa de la Moneda y Timbre en La casa de papel, se ha ganado un hueco en los corazones de los seguidores de la serie creada por Atresmedia y retomada ahora por Netflix. Enrique Arce es el actor que interpreta a este personaje -ahora participa en la serie de TVE Inés del alma mía- y su historia es cuanto menos sorprendente.

La casa de papel le ha cambiado por completo su vida. Su carrera profesional ha pegado un salto definitivo y le ha llevado a trabajar con Woody Allen en Rifkin's festival y con Arnold Schwarzenegger en Terminator: Destino oscuro. "Si me lo dicen hace cuatro años, que no tenía dinero ni para comer, no me lo hubiera creído", dice. Además, el boom de La casa de papel llevó a que una de las mejores agencias de representación de Los Ángeles contactasen con él.



Pero Enrique Arce tocó fondo en 2014. El valenciano se encontraba en un momento vital en el que "estaba hecho polvo, no trabajaba ni tenía un duro". Además, sufrió una brutal paliza de "dos tíos" en Londres que le desfiguraron la cara. Fue entonces cuando pidió una ayuda divina: "No soy creyente, pero un día entré en una iglesia y dije: 'échame una mano primo porque ya no me queda nada".

Fue entonces cuando empezó una "road movie emocional" y dio con la idea de su novela La grandeza de las cosas sin nombre que, por cierto, se convertirá en película. "Desde entonces me guío por la serendipia, por las señales. Y todo se ha puesto en su sitio: las finanzas, el éxito profesional, el amor...".

Enrique Arce estuvo a punto de rechazar 'La casa de papel'

Gracias a una 'señal' fue por lo que Enrique Arce aceptó el papel de Arturito en La casa de papel. Porque él tenía muy claro que quería rechazar la oferta que le propuso su representante: "Acababa de rodar Knightfall y quería irme a EE.UU. para abrir mercado allí. El personaje de Arturo, un tipo asqueroso, no me convencía mucho...", cuenta a pequeño grupo de medios, entre los que se encuentra ECOTEUVE.ES.

Esa "señal" le llegó el 22 de diciembre de 2017, día marcado en rojo por los españoles al celebrarse el Sorteo de Navidad. "Cuando estaba convencido a decir 'no' a mi repre por teléfono, cantaron el Gordo por la televisión. Y ese fue el 'click' a lo que me llevó a cambiar de decisión", dice. "Probablemente, La casa de papel me ha dado mas dinero de lo que hubiese ganado con el Gordo".

"Al principio recibía muy mal las críticas, pero ahora ya no me afectan. Creo que Arturito se ha ganado un hueco en el corazón de la gente esta temporada. Es un personaje que sin ser necesario en la historia, sí lo es para el espectador como alivio cómico", dice. "En la cuarta temporada tendrá mayor protagonismo".

Enrique Arce, un conquistador en 'Inés del alma mía'

En la actualidad, y aun con la resaca de la tercera temporada de La casa de papel, Arce graba Inés del alma mía, una súper producción de TVE, Chilevisión y Boomerang TV de ocho millones de euros que lleva la novela de Isabel Allende a la televisión y que cuenta la conquista de Chile con Inés Suárez al frente.

En este caso, no hubo señal sino que su amigo Jorge Redondo, el productor ejecutivo, le puso el proyecto sobre la mesa y "las fechas coincidieron". Aquí, Arce da vida al conquistador Pedro Sánchez de la Hoz. "Era un superviviente que tuvo la mala fortuna de poner el ojo en las mismas cosas que Pedro de Valdivia: Inés y Chile", señala el intérprete que afirma que no ha querido hacer "un villano al uso": "Me produce pavor cada vez que veo que una serie se va a los extremos".

"En muchas ocasiones, los malos funcionan desde el amor, y en el caso de De la Hoz, es desde el rechazo de Inés lo que le produce esa competencia guerrera", cuenta. Por eso, el guion de Paco Mateo ha variado mucho. "Se le ha humanizado y deshumanizado mucho más".