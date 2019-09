El pasado de Jesús Mosquera como futbolista profesional: del Real Betis a stripper en 'Toy Boy' Ecoteuve.es 25/09/2019 - 17:55 0 Comentarios

El protagonista de la nueva serie de Antena 3 jugó también en las canteras del Athletic y Málaga

"Llevo año y medio sin tocar balón". A Jesús Mosquera le cambió la vida después de que el equipo de casting de la productora Plano a Plano diese con él en el gimnasio de Málaga al que se apuntó para no perder la forma física durante las vacaciones de verano.

Supero la prueba y convenció a César Benítez, el productor de Toy Boy, para que él fuese el protagonista de la serie que llega este miércoles a Antena 3. Mosquera interpreta a Hugo, un stripper que se despierta junto a un cadáver en un barco después de una noche de fiesta.

Aunque ya había salido en un par de capítulos en Allí abajo, Jesús debuta como actor en este thriller. Antes, su vida había estado relacionada con el fútbol y su posición era la de defensa central.

Lea también: Jesús Mosquera, un 'Toy boy' al desnudo: "Quiero una carrera como la de Álex González"

Este martes, Jesús Mosquera visitó El chiringuito de Pedrerol. Allí repasó toda su etapa en los terrenos de juego. Jesús contó primero que empezó a jugar en el Antequera en la categoría alevín para pasar después cinco años en el cantera del Málaga.

En 2009, se fue dos años al juvenil del Athletic Club de Bilbao porque sus padres eran de Portugalete. "Lezama es una locura". Después, regresó al Málaga donde estuvo otros tres años. Finalmente, firmó un año por el Real Betis B para terminar su trayectoria donde empezó, en el Antequera.

No llegó a más en el club verdiblanco por culpa de las lesiones. "Jugué bastante poco. Me lesioné el lateral interno de la rodilla y me rompí un huedo del dedo gordo del pie", explicó Mosquera que desveló que uno de sus entrenadores fue Capi, actual colaborador de Pedrerol.