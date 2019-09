Ebonee Noel, agente del 'FBI' de TNT: "El terrorismo nos tiene a todos en vilo; la serie puede ayudar a prevenirlo" Adrián Ruiz 8:40 - 24/09/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz y a Zeeko Zaki, protagonistas de la ficción americana

"Me he entrenado como si fuera a hacer el calendario del cuerpo", dice el actor

"Dick Wolf ha creado un género de televisión en sí mismo", dicen sobre el creador

Ebonee Noel y Zeeko Zaki protagonizan FBI, serie que enseña cómo es el día a día en la oficina del cuerpo en Nueva York y que estrena este martes en Estados Unidos su segunda temporada en TNT. Los agentes han de investigar una oleada de casos de gran magnitud relacionados con el terrorismo y el crimen organizado en la ciudad. Y aunque este tema sea aún sensible para la sociedad estadounidense, los actores consideran que abordarlo desde la ficción puede ser positivo.

"Esté preparada o no la sociedad, la verdad es que es algo que nos tiene a todos en vilo", asegura Noel en palabras a ECOTEUVE.ES señalando que la serie "sirve para darnos cuenta de lo vulnerables que somos y cómo podemos prevenirlos".

Zeeko Zaki también defiende que mostrar cómo es el FBI puede ayudar a los espectadores a valorar su trabajo. El intérprete, que da vida a uno de los agentes, desvela los esfuerzos que hace a diario para poder meterse en la piel de su personaje. "Me entreno físicamente para poder tener la mejor cara y el mejor cuerpo. Es como si estuviéramos haciendo el calendario de agentes del FBI. Por tanto, todo lo que me pueda parecer a The Rock lo voy a intentar", bromea el actor.

¿Cuál cree que es el atractivo de FBI? ¿Qué la diferencia de otras series?

Ebonee Noel: La serie nos da la perspectiva de una agencia que está muy politizada. No es nada sensacionalista, es muy fiel a la realidad. Nuestros personajes se dedican a solucionar los crímenes más horribles y grandes del mundo.

Zeeko Zika: La diferencia es que mostramos una parte del FBI que no se ha mostrado tanto en otras series. La jurisdicción del FBI es diferente y enseña bien la línea que les diferencia de otros cuerpos de policía, hasta dónde llegan uno y hasta dónde llegan otros. El FBI es una agencia de la que todo el mundo tiene una idea preconcebida y nos sentimos con la responsabilidad, después de haber investigado, de mostrar la realidad de lo que hacen.

¿Recibieron algún tipo de formación especial para introducirse en sus personajes?

Z.Z.: Cuando trabajas con Dick Wolf no tienes mucho tiempo para prepararte. Él tiene una idea, eligen el reparto y empiezas a hacer la serie. Mi personaje es un exmilitar y tuve la suerte de que en los últimos años había interpretado papeles similares, por tanto tenía una preparación previa. Además, yo me entreno físicamente para poder tener la mejor cara y el mejor cuerpo. En cierta manera es como si estuviéramos haciendo el calendario de agentes del FBI, por tanto, todo lo que me pueda parecer a The Rock lo voy a intentar. (Ríe).

E.N.: Yo no tuve entrenamiento físico, pero tuve la suerte de conocer antes de empezar la serie a agentes del FBI y a una analista, que me explicó la diferencia entre su trabajo y el del resto del cuerpo. Ella estudia la información que entra y de repente, llega a una conclusión que ayuda a avanzar al resto del equipo. El FBI hace mucha labor de investigación y de análisis de pruebas. La analista las pone todas juntas y aporta una idea nueva a la que los agentes no han sido capaces de llegar. Fue una formación que me resultó muy valiosa para la interpretación de mi personaje.

La ficción se centra en una serie de atentados que suceden en Nueva York. ¿Creen que el público estadounidense está preparado para verlo?

E.N.: Esté preparada o no la sociedad, la verdad es que es algo que nos tiene a todos en vilo. Es una realidad y yo lo veo al menos en donde yo vivo. En cualquier sitio pueden atracarte en una discoteca o haber un francotirador en el cine que te puede asesinar. Es algo muy presente en el subconsciente. Para nosotros es importante mostrar cómo se radicalizan las personas que realizan este tipo de atentados y cómo los justifican. También sirve para darnos cuenta de lo vulnerables que somos y cómo podemos prevenirlos.

Z.Z.: Dick Wolf [creador de la serie] tiende a mostrarnos las verdades que nos dan más miedo, pero son cosas que existen y creo que el conocimiento equivale a poder. Es bueno que nos abran los ojos, especialmente con esta serie en la que vemos muy bien el propósito del FBI. El FBI no se sabe bien lo que hace porque todo lo hacen en la sombra, pero poder mostrarlo en la serie sin dramatismos va a hacer al público sentirse agradecido por poder dormir mejor por las noches gracias a ellos. Mientras nos preparábamos la serie, fue una locura ver que muchas veces la realidad supera la ficción. Nos daban los guiones y nos parecían una barbaridad, pero luego nos informaban y veíamos que se habían guardado detalles sobre cómo fueron en realidad algunos hechos. En todo caso, creo que a este cuerpo había que retratarlo como se merecen.

¿Cómo es vuestra relación personal con la ciudad? ¿Se rodaron allí las escenas de exteriores?

E.N.: Yo nací en Nueva York y he estado un poco yendo y viniendo, pero he vivido ahí toda la vida. Es la primera vez que me ofrecen un trabajo que se hace plenamente allí. La mayoría de veces, me he tenido que ir a otros países u otros estados. La serie se rueda en Nueva York y me parece muy importante, porque sería muy difícil captar el espíritu y la magnitud de una ciudad así en otro sitio.

Z.Z.: Nos dijeron antes de comenzar a grabar, que Dick Wolf hace de Nueva York un personaje más y es verdad que la energía del lugar influye durante todo el rodaje. De repente, estás en una escena con un actor y ves de fondo la Estatua de la Libertad o Times Square. Eso aporta una visión más real del entorno y ayuda muchísimo a la interpretación. Es un auténtico honor poder rodar allí. Todo el mundo intenta recrear estos espacios y tenemos la suerte de rodarlo allí mismo. Es una maravilla.

Antes de rodar FBI, ¿eran seguidores de las series de Dick Wolf? ¿Qué consejos les dio el director para la preparación de sus personajes?

E.N.: Mi favorita de pequeña era Ley y Orden, pero claro, no puedo ser imparcial porque ese fue luego mi primer trabajo en televisión. A mí abuela le encantaban las series sobre crímenes y nos contagió esa afición a todos. Es una mezcla de terror y emoción. A mí no me gustan especialmente las películas de miedo, ni estar con mucha tensión, pero el tipo de series que hace Dick Wolf hace que no me pueda despegar de la pantalla. Son historias y personajes que merecen ser vistos. Haber acabado en una serie suya me parece súper especial. Soy fan de él y toda mi familia también.

Z.Z.: Dick Wolf ha creado un género de televisión en sí mismo. Me encanta cómo cuenta las historias. Abre puertas a mundos completamente distintos, hace una especie de labor humanitaria. Se mete dentro de hospitales con los médicos, con los bomberos, la policía, el FBI... La gente lo llama 'el universo Wolf'. Muestra escenas y sucesos y te impacta saber que eso ha sido así en la realidad. Wolf da una buena visión de cosas que suceden en el mundo y de las cuales no te enterarías si no fuera por sus series. Soy muy fan también de sus documentales y de sus series más pequeñas. Me impresiona mucho cómo es capaz de hacer tantas cosas a la vez.

¿Qué pueden avanzar de la segunda temporada de la serie?

Z.Z.: Kristen va a estar un poco más sobre el terreno. Va a tener más autoridad que en la primera temporada. Como equipo, tanto los productores, como el equipo técnico, todos los actores... estamos aprendiendo muchísimo y estamos tratando de cumplir la promesa de abrir los ojos y las puertas a un mundo que es un absoluta locura y que en general, no se ve muy bien representado. Intentamos equiparar las cargas de todos los personajes y es algo que el público nos está permitiendo porque hay interés. Estamos muy emocionados, porque además es una serie que representa una gran diversidad y eso es también una responsabilidad.