Albert Espinosa vende a Movistar+ (y no a Netflix) 'Los Espabilados', su nueva serie de tras 'Pulseras Rojas' Ecoteuve.es 18/09/2019 - 12:42 0 Comentarios

La ficción está inspirada en la novela 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver'

Movistar+ arranca el próximo 14 de octubre el rodaje de Los Espabilados, nueva serie original de la plataforma junto a Dynamo Audiovisual. La ficción está creada y escrita por Albert Espinosa, que vuelve a la televisión tras el éxito internacional de Pulseras Rojas, basada en su novela El mundo amarillo.

Albert Espinosa estuvo negociando con Netflix la adaptación de este libro a la televisión. Finalmente, la serie verá la luz en Movistar+.



Espinosa es también guionista de películas como Planta 4ª (2003), Tu vida en 65 minutos (2006) o No me pidas que te bese porque te besaré (2009). También es autor de best sellers como El mundo amarillo, Lo mejor de ir es volver y Si tú me dices ven lo dejo todo... Pero dime ven, entre otras. Su obra literaria ha llegado a 43 países diferentes y lleva más de 4 millones de ejemplares vendidos.

Los Espabilados, dirigida por Roger Gual (Smoking Room, Instinto, Las chicas del cable), está inspirada en la novela de Espinosa traducida a 20 idiomas: Lo que te diré cuando te vuelva a ver (Grijalbo) y cuyos derechos ostenta Pelones Producciones, SL. Muchos de los lugares donde transcurría la propia novela -Barcelona, Menorca, Ceret (Francia), Ischia (Italia)...- serán parte importante de esta nueva producción.

La serie constará de 7 episodios y cuenta la aventura de un grupo de jóvenes que emprende un viaje que cambiará sus vidas para siempre.

Así es Los Espabilados, la próxima serie de Movistar+

Los Espabilados cuenta la historia de Mickey L'Angelo, Guada, Yeray, Lucas y Samuel, un grupo de extraordinarios jóvenes que escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. A pesar de sus diagnósticos clínicos, estos chicos se enfrentan a la vida con humor y valentía porque en su interior tienen claro que es la sociedad la que está enferma y no ellos.

Los chicos emprenderán un viaje por Europa para encontrar al hermano de uno de ellos, mientras se van enfrentando a sus condiciones médicas diarias. En esta serie disfrutaremos de sus aventuras, de su búsqueda por la aceptación mientras sacan el máximo partido a sus vidas. Este grupo de amigos sufre de enfermedades mentales, pero por encima de todo son unos chicos espabilados y lo demostrarán en cada episodio cuando tengan que sobreponerse a los obstáculos en esta aventura de vida.

La serie destila positividad y humor, a la vez que encara los tabúes alrededor del universo de los niños y el rechazo que provocan las enfermedades mentales. Una serie llena de ternura y humor, marca registrada del mundo Espinosa.