Elena Rivera es Inés Suárez, la Daenerys del siglo XVI: "Si tenía que cortar cabezas, lo hacía"

Elena Rivera está ante el reto de su vida. La actriz, a la que los espectadores la han visto crecer en Cuéntame, tiene la misión de interpretar a Inés Suárez en la serie Inés del alma mía. Se trata de una súper producción de TVE, Chilevisión y Boomerang TV de ocho millones de euros que lleva la novela de Isabel Allende a la televisión. Sus ocho episodios verán la luz en otoño de 2020.

Inés Suárez es una mujer adelantada a su tiempo, muy valiente y con mucho carácter", dice Elena sobre esta especie de Daenerys del siglo XVI que lideró la conquista de Chile junto a Pedro de Valdivia. Para encarnarla, ha tenido que teñirse de pelirroja: "Era algo muy característico. La consideraban la bruja de pelo de fuego".

"La decisión fue unánime. Nos encantó a todos", dice Alejandro Bazzano, uno de los directores de la serie, sobre el cásting de Elena. Incluso, dicen que la propia Isabel Allende afirmó que Rivera era la persona idónea para encarnar a Inés Suárez. "Es un caramelo de personaje", resume ella.

¡Vaya cambio a pelirroja!

Sí. El color de su pelo es algo muy característico y que llamaba la atención de todos. La consideraban la bruja de pelo de fuego. Yo no tuve ningún problema a teñirme.

¿Siente admiración hacia este personaje histórico?

Mucho. Inés Suárez es una mujer adelantada a su tiempo, muy valiente, con mucho carácter. No tenía problema en ponerse una armadura y luchar con todos los hombres en el Nuevo Mundo. Fue capaz de romper con el tabú histórico de que las mujeres nunca estuvieran escritas en la historia.

¿Hay crudeza en la serie?

Bastante. Una de las claves de su viaje es el amor, pero no deja de ser la guerra. Inés intentó empatizar y defender los derechos de los incas, pero si tenía que cortar cabezas, lo hacía. Su objetivo era conquistar y cristianizar Chile y tratar a todos por igual.

Un poco Daenerys...

Sí, exacto.

¿Cómo vive su amor con Pedro de Valdivia [Eduardo Noriega]?

Ella era el motor de la expedición. Inés es la cabeza y él, el guerrero. Ella analizaba todas las situaciones y para no dejarlo mal, se lo comentaba en la intimidad.

¿Inés del alma mía es una serie feminista y que pueden encontrarse similitudes con la actualidad?

Sí. Ella era feminista. Inés defendía que tenía que haber igualdad y lo demostraba con hechos e intentaba que fuera así.

¿Cómo se ha preparado para grabar las escenas de batalla?

Tengo mucha acción. Me han enseñado a montar a caballo, a atacar y defender con la espada. Con arneses he aprendido un montón de cosas.

¿Hay especialistas?

Sí los hay por si en algún momento no me atrevo, pero a veces soy un poco kamikaze. Hemos ensayado antes y si veo que no supone un peligro durante la grabación, lo hago yo.

¿Había leído la novela de Isabel Allende?

No, lo he hecho ahora para documentarme. Es una maravilla. Lees el libro y dices ¿quién no quiere hacer de Inés Suárez? Es un caramelo.

El tema de la conquista es polémico. ¿Cómo cree que va a recibir la serie el público latinoamericano?

No lo sé. Me imagino que les va a gustar por el hecho de que no nos hemos inventado nada. Es una adaptación de una novela de Isabel Allende.

Después de Cuéntame y La verdad, ¿El personaje de Inés Suárez es el más maduro de su carrera?

Sí, es de los más maduros que he hecho. En El ministerio del tiempo hice de la Reina Margarita de Austria y sí es cierto que ahí le tuve que dar una madurez, que intento rescatar parte para Inés.

Estuve muchos años en Cuéntame y La verdad supuso mi primer protagonista y con el que aprendí muchas responsabilidades. Este reto es muy fuerte por los viajes que nos vamos a pegar, pero estoy tranquila por el bagaje que tengo.

¿Cómo ve Elena Rivera Cuéntame desde la distancia?

Creo que les va bien, pero no he visto mucho más de lo nuevo que han emitido. Me sale ese punto romántico de pensar en el final que tuvieron Carlos y Karina. Ahora están en una nueva etapa. Cuéntame siempre ha demostrado que se sabe renovar y le dan la vuelta a todo. Me alegro mucho por ellos.

Si Cuéntame llega a su final y le suena el teléfono, ¿tendría que hablar con Ricardo Gómez para que los dos personajes volvieran juntos?

Habría que verlo aunque yo creo que sí. O volvemos los dos o, por lo menos, hay que hablarlo. Me dieron la oportunidad de que Karina siguiera y no lo vi coherente. Los dos han ido de la mano y los dos se van de la mano. Fue tan bonito ese final...

Suele publicar en Instagram muchos vídeos cantando. ¿Le han propuesto alguna vez lanzarse a la música?

No. Sí que me han llamado de Tu cara me suena para participar como concursante, pero por fechas era imposible. No ha surgido la oportunidad de cantar, pero no lo busco. Solo es un hobbie y a la gente le encanta.

¿Se ve en un musical?

Me encantaría. Siempre me ha gustado Grease, de pequeña, incluso soñaba con él. El musical sería idóneo para mí porque mezcla interpretación con música.

¿Y detrás de las cámaras dirigiendo?

No, a eso le tengo mucho respeto. Te tienes que formar muy bien o tener un don especial.