Fernando Guallar: "No me considero un galán; es un halago pero es algo de lo que quiero escapar"

ECOTEUVE.ES entrevista al actor de 'Velvet Colección' por su capítulo final

"Con 'Velvet' he aprendido a desmitificar la idea más romántica que tenía de este oficio"

Fernando Guallar es quizás uno de los actores de Velvet Colección que más sincero es en sus palabras sobre el especial navideño que despedirá la serie para siempre. Movistar+ canceló una tercera temporada que ya se había anunciado y trastocó todos sus planes: "Fue duro. Lo asumí, lloré durante dos días y al tercero me vine arriba".

Sergio, su personaje, vino a ocupar el hueco vació que dejó Miguel Ángel Silvestre. "Su final es coherente para su recorrido. Tiene un objetivo claro en este capítulo: potenciar un reencuentro muy bonito", cuenta a ECOTEUVE.ES.

¿Y cómo se imagina la vida post Velvet? "Tengo muchas ganas", reconoce. Fernando quiere escapar de la etiqueta de galán: "Me gustaría tener el tiempo para crear un personaje mucho más sólido, no hacer por hacer".

Movistar+ anunció primero la tercera temporada y después reculó para cerrar la serie con un especial. ¿Cómo te lo tomaste?

No te voy a engañar. Fue duro. Considero que para mí Velvet ha afianzado mi carrera y ha sido un gran aprendizaje. Este viaje ha sido muy bonito pero también he aprendido a desmitificar la idea más romántica que tenía de este oficio, que tiene cosas preciosas pero también baches que tenemos que saber gestionar.

Yo soy muy joven y ha sido la primera vez que se cancela por motivos ajenos. Mucha pena y mucha sorpresa porque fue inesperado para todos, incluido el equipo de producción y nos descolocó muchísimo porque tú te haces tus planes. Lo asumí, lloré durante dos días y al tercero me vine arriba. Son decisiones de despachos que no me meto.

¿Los espectadores van a quedar satisfechos con el desenlace?

Estoy agradecido que podamos contar esto a los espectadores porque yo decía: 'Twitter va a matar a Movistar+'. Esto era necesario y creo que está bien cerrado y bien contado para que todo el mundo se vaya con una idea bonita de lo que ha sido Velvet y Velvet Colección.

¿Contento con el final que tiene Sergio?

Muy bien. Estoy muy contento con mi trama aunque me sorprendió cuando leí el guion. El final de Sergio es el que tenía que tener este personaje y es coherente para su recorrido. Tiene un objetivo claro en este especial: potencio un reencuentro muy bonito. Estoy tremendamente enamorado de este personaje.

¿Cómo ha sido encontrarse con actores que formaron parte de familia de Velvet en su etapa de Antena 3?

A Miguel Ángel [Silvestre] ya le conocía de antes, somos colegas, y ha sido un poco loco vernos juntos aquí; a Cecilia Freire siempre he querido conocerla aunque solo coincidí con ella en la lectura del guion, no en el rodaje. Para mí es la serie de Miguel Ángel y Paula [Echevarría] y el tirón lo tienen que tirar ellos.

¿Cómo imaginas la vida post Velvet?

Tengo muchas ganas de lo que viene. He aprendido a saber elegir y saber decir que 'no', que creo que es algo imprescindible en esta carrera.

¿Tienes algún proyecto en cartera?

He hecho un pequeño papel en Patria, de HBO. Lo están haciendo súper bien y ha sido una experiencia muy bonita. Ahora he rechazado una cosa porque tengo muy claro hacia donde ir.

¿Qué te gustaría hacer?

Un villano lo pido siempre a gritos para darle una vuelta porque yo todos los personajes que he hecho son como muy bonicos. Me gustaría tener el tiempo para crear un personaje mucho más sólido, no hacer por hacer. Es una elección también, lo mismo me equivoco y en dos años me arrepiento.

¿La etiqueta de galán te molesta?

Lo llevo cada vez mejor. Yo no me considero un galán, lo digo de verdad. También tengo mi aprendizaje en cuanto a la belleza y yo muchas veces no me siento guapo y no pasa nada. Me veo y no me gusto. Es un halago, es bonito y algo de lo que quiero escapar.

Muchos personajes que han llegado eran más de lo mismo, que está bien y se agradece. Pero si me hace muchísima ilusión cuando me llaman de una prueba o alguien va un paso más y dice: ¿por qué este tío no ha hecho esto? Solo pido un giro de 45 grados, tampoco pido mucho.