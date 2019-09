La humildad de Miguel Ángel Silvestre: "Siempre aspiro a ser mejor profesional y mejor persona" David Saiz 10:31 - 14/09/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE habla con el protagonista de la serie 'En el corredor de la muerte' (Movistar)

"Creo en la inocencia de Pablo Ibar; quiero ir a verle para decírselo", comenta

Nada tiene que ver el Miguel Ángel Silvestre de Sin tetas no hay paraíso con el que protagoniza En el corredor de la muerte, la serie sobre Pablo Ibar, el español condenado a cadena perpetua en EEUU, que Movistar+ lanzó este viernes, 13 de septiembre.

"Cada vez soy más cariñoso conmigo mismo", dice Silvestre sobre su capacidad autocrítica. "He aprendido a ser más benevolente y disfruto más del trabajo". El actor, además, hace suya una 'lección' de Belén López, su ex, y recuerda una de sus frases. "Siempre hay que intentar ser mejor", le decía. "Y a mí me gusta ser cada vez mejor profesional y mejor persona".

El rodaje de En el corredor de la muerte ha sido particularmente intenso para Miguel Ángel Silvestre por todas las connotaciones que tiene una historia tan dura basada en un hecho real. "Creo firmemente en la inocencia de Pablo Ibar y estoy en contra de la pena de muerte", opina sobre un sistema que considera "injusto". "Ojalá el futuro haya una rectificación con la pena de muerte".

Lea también: Así fue el emotivo reencuentro de Paula Echevarría y Silvestre por el final de 'Velvet'

Silvestre intentó hablar con Pablo Ibar antes del rodaje de la serie, pero no fue posible ya que el preso se encontraba en pleno juicio. Hay que recordar que fue condenado a cadena perpetua hace unos meses. "Espero verle pronto y decirle que creo en su inocencia".

Silvestre: "Ahora hay mejores proyectos en las plataformas de pago"

En el corredor de la muerte es uno de los proyectos en los que está embarcado Miguel Ángel Silvestre. También trabaja en la serie 30 monedas, que Álex de la Iglesia graba para HBO, y regresará a Velvet colección para cerrar la serie con un capítulo especial.

"Artísticamente llegan mejor proyectos a las plataformas de pago, aunque hay excepciones, como Fariña. Las plataformas pueden ir a públicos más concretos y arriesgar más", explica Silvestre, que también ha participado en proyectos internacionales, como Narcos o Sense8.