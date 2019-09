La dura respuesta de Almudena Cid a las críticas por su salto a la televisión: "Hacéis mucho daño" Ecoteuve.es 10/09/2019 - 15:14 0 Comentarios

La exgimnasta manda un mensaje a los que la atacan por su nueva faceta

Almudena Cid ha publicado este martes un extenso hilo de Twitter en el que responde a los que la critican continuamente por sus trabajos tras dejar profesionalmente la gimnasia. La deportista relata con dureza la transición vital que ha experimentado al no optar por ser entrenadora, el camino habitual que cogen las gimnastas que se retiran.

Cid explica que ella, como muchos otros atletas de élite, llegan a un punto en el que se sienten "nadie" después de ser "tremendamente competente y bueno en lo que haces", lo que hace aún más difícil el proceso para reinventarse tras dejar el deporte. "Personalmente puedo decir que hubo un momento en el que creí que se me antojaba imposible", recuerda haciendo referencia a una etapa en la que "tenía el cuerpo metido en el hoyo".

Es entonces cuando Almudena Cid enumera los ataques que ha ido recibiendo en sus siguientes trabajos tras colgar las punteras. El primero de ellos, el que recibió cuando se estrenó como colaboradora de El Hormiguero.

Según explica, una conocida intentó despreciarla con una pregunta que ella misma llegó a asumir: "¿No crees que haces el ridículo?". "Mi intervención mensual, 4 días, duplicaba mi beca al mes. 40 minutitos por 192 horas de sudor como gimnasta. Al menos, solo por eso, pudo haberse ahorrado el desagradable comentario", explica la deportista comparando cuánto se embolsaba en ambos empleos.

Cid también se hace eco de los que la critican por sus trabajos como actriz: "También hubo quien dijo, cuando aparecí en Frágiles, ficción de Telecinco, después de pasar tres castings para un personaje fijo con Asperger y que finalmente aparecí en un capitular sobre una gimnasta en la segunda temporada, que me habían dado el papel porque mi marido trabaja en T5", recuerda en alusión al presentador de Pasapalabra Christian Gálvez.

"Cuando decidí escribir mi vida deportiva en libros infantiles, también me llovieron las críticas por escribir", continúa antes de soltar una última reflexión. "No os dais cuenta, pero algunos hacéis mucho daño", lamenta Cid. "Tengo una constante sensación de necesidad de que me acepten [...] Creo haber encontrado mi lugar. Y me tendré que enfrentar a lo que se vive en cada profesión, que es común en todas, pero sí hice un esfuerzo importante, con ayuda de los míos, para seguir caminando hacia mi elección", concluye.

Durante varios años, un grupo de ex deportistas hemos llevado a cabo encuentros mensuales conducidos por una psicóloga deportiva para hablar, debatir, compartir sobre el durante, la transición y el después del deporte de élite.



Siempre en la intimidad.



Al menos fue el tiempo en el que tenía el cuerpo metido en el hoyo. Todo salvo el dedo meñique, ese que dicen que está en peligro de extinción.

