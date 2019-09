Maggie Civantos, entre el "riesgo" de 'Malaka' y su vuelta a 'Vis a Vis': "La historia de Macarena y Zulema se quedó a medias" David Saiz 15:45 - 9/09/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la actriz, que protagoniza la nueva serie de La 1

En octubre grabará el spin off de la exitosa serie 'Vis a Vis': "La cosa promete"

Maggie Civantos fue presa en Vis a Vis, acaba de cerrar su paso por Las chicas del cable y ahora es policía en Malaka, la nueva serie de TVE que esta noche estrena La 1 (22.40).

La actriz, que hace tándem con Salva Reina, interpreta a una agente misteriosa, con pasado oculto, que poco a poco irá mostrando el pasado que le hace tener un gesto tan "antipático". ECOTEUVE.ES habló con ella durante el FesTVal de Vitoria.

En 'Malaka' cambia de registro con un personaje que nada tiene que ver con 'Las chicas del cable', ¿cómo ha hecho la transición de uno a otro?

Terminé Las chicas del cable y tuve solo una semana para preparar Malaka. Es un personaje muy interesante, me gustaba aunque no entendía por qué era tan estereotipado. Tenía cualidades masculinas, pero luego lo comprendí: era su forma de protegerse del daño que le habían hecho. Es un personaje antipático, pero hay que comprenderla.

'Malaka' es una serie distinta, con un tono pausado y arriesgado. ¿Cree que funcionará?

Es una apuesta. Y puede salir bien o no, pero yo creo que gustará porque el público demanda otro tipo de ficción. La audiencia está preparado para ver una serie de personajes oscuros que no intentan agradar. Son personajes agrios que requieren tiempo conocerlos.

¿Cree que se está haciendo buena ficción en España?

Creo que estamos viviendo una época dorada. Cada vez se hace televisión con más riesgo y las series tienen mucho recorrido.

La Málaga que se muestra en 'Malaka' no es la más turística... ¿le preocupa cómo lo va a recibir el público de esa ciudad?

Me da miedo porque la gente de Málaga se siente muy orgullosa. Es una ciudad preciosa, con una gran oferta cultural, pero, como todas, tiene sus barrios conflictivos.

¿Cambiar 'Las chicas del cable' por 'Malaka' es una apuesta personal de riesgo?

Yo sabía que me iba a ir de Las chicas del cable cuando terminase lo que había firmado, tras cuatro temporadas. Es una serie que me ha dado mucho y estoy muy agradecida, pero sabía que me iba a ir. Tuve la suerte de terminar y poder empezar a tiempo Malaka.

Tras 'Malaka', volverá con 'Vis a Vis'. ¿Está ya inmersa en el rodaje del spin off?

Empezamos en octubre. Es un regalo porque el personaje de Macarena se quedó a medias. Y había que terminar la historia con Zulema. Me he leído tres capítulos y la cosa promete.