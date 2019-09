Miguel Ángel Silvestre se convierte en Pablo Ibar: "Creo en su inocencia" David Saiz 4/09/2019 - 17:36 0 Comentarios

Movistar+ estrena el 13 de septiembre la serie 'En el corredor de la muerte'

Miguel Ángel Silvestre convenció a Bambú (Velvet) y Movistar de que él debía interpretar a Pablo Ibar, el español condenado a cadena perpetua en EE.UU., el día que les envió una prueba de voz con acento latino y una imagen con su parecido físico.

El popular actor protagoniza En el corredor de la muerte, miniserie de cuatro episodios que la plataforma de Telefónica estrena el 13 de septiembre. Cuenta la lucha de Ibar por intentar demostrar su inocencia tras años arrestado por un crimen en Florida en 1994.

"Yo estoy convencido de su inocencia y estoy seguro de estar en contra de la pena de muerte", afirma tajante Miguel Ángel Silvestre en el FesTVal de Vitoria, un evento que le permitirá conocer, por fin, al padre de Pablo Ibar. A este último, sin embargo, no le ha podido ver aunque intentó conseguir una cita en prisión. "Estaba en pleno juicio y no pude verle. Me gustaría ir ahora y decirle que creo en él".

El rodaje de En el corredor de la muerte se vio alterado por el último juicio de Ibar en el que fue condenado a cadena perpetua, hace solo unos meses, aunque Silvestre y el equipo de la serie estaban seguros de que saldría en libertad. "Fue un golpe duro para todo el rodaje. Tuvimos que parar", recuerda.

"Fue un mazazo. Estábamos seguros de que Pablo iba a venir al rodaje", reconoce Ramón Campos, jefe de Bambú Producciones. "Yo también creo en la inocencia de Pablo y nuestra labor era transmitir a la gente lo que nosotros sabemos", explica el productor, en un ejercicio "responsable" para dar a conocer el caso que durante años mantiene en lucha a toda la familia de Ibar.

La serie está basada en el libro escrito de Nacho Carretero, con quien el equipo de la productora ya trabajó en la serie de Antena 3 Fariña. La serie está dirigida por Carlos Marques Marcet y repasa los 25 años de lucha judicial hasta la decisión judicial de junio que sacudió al equipo de la serie.