'El Nudo': así es la primera serie de Atresmedia para su plataforma de pago David Saiz 4/09/2019 - 11:56 0 Comentarios

La ficción, protagonizada por Natalia Verbeke, se estrenará en exclusiva en Atresplayer Premium

Atresmedia relanza su plataforma de pago, Atresplayer Premium, con preestrenos de series -Toy Boy se verá el día 8 antes de salir en abierto- y contenidos exclusivos como El Nudo.

Producida por Diagonal TV, se trata de la adaptación de una serie argentina (Amar después de amar) que también se versionó, después, en México. "Es una historia de relaciones y emociones contada en dos tiempos donde el pasado hace que el presente cobre doble sentido", ha explicado Sonia Martínez, jefa de Ficción de Atresmedia, en el FesTVal de Vitoria al que ECOTEUVE.ES asiste.

"Es un thriller ligero", lo ha calificado Jordi Frades, de Diagonal TV. "El espectador se emociona, sufre y suelta alguna sonrisa. No es una serie pretenciosa", ha añadido.

Para conseguir un "efecto de intimidad", la serie se ha rodado con una sola cámara. Y la estética y el tono puede recordar a Big Little Lies o The Affair, según Natalia Verbeke, protagonista de la producción.

El 'Nudo' solo se verá en Atresplayer Premium

La idea inicial de Atresmedia es emitir El Nudo solo en Atresplayer Premium aunque no descartan otras ventanas. "La presentamos como un producto exclusivo para la plataforma, que es una vía más de distribuir los contenidos. No está sobre la mesa emitirlo en otro canal pero no está cerrado todavía", ha apuntado Emilio Sánchez Zaballos, de Atresmedia.

Además de El Nudo, Atresplayer Premium estrenará Veneno, la serie de Los Javis sobre Cristina La Veneno y la británica Cuatro bodas y un funeral.