HBO lanza el esperado primer tráiler de 'The New Pope' con John Malkovich y Jude Law

La segunda serie de Sorrentino está ambientada en el mundo del papado moderno

HBO ha lanzado el tráiler oficial de The New Pope, serie que pronto se verá en España. Esta ficción se trata de una producción de Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside, compañía propiedad del grupo Fremantle, coproducida por Haut et Court TV y The Mediapro Studio.

Escrita por Paolo Sorrentino, junto a Umberto Contarello y Stefano Bises, The New Pope es la segunda serie de Sorrentino ambientada en el mundo del papado moderno. Será presentada en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia este fin de semana.

El reparto contará con intérpretes de The Young Pope

Los nueve episodios de la misma están dirigidos por el propio Paolo Sorrentino, con un reparto encabezado por Jude Law y John Malkovich, ambos dos veces candidatos al Oscar, a quienes acompaña un amplio elenco internacional que incluye a algunos de los intérpretes de The Young Pope.

Algunos de ellos son el español Javier Cámara, o Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, así como caras nuevas, entre las que se encuentran Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini. Además, la serie contará como estrellas invitadas con la actriz Sharon Stone y el cantante, director y actor Marilyn Manson.