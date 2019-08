María Pujalte, la nueva Merlí: "Me marcó mi profesor de Filosofía, levantaba pasiones" 28/08/2019 - 8:51 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la actriz, que coge el legado de Francesc Orella en el spin-off de la serie

Además de la serie de Movistar+, está en 'Vota Juan' y 'Toy Boy': "Está siendo un año precioso"

María Pujalte esta en un momento "dulce" de su carrera. La actriz, recordada por Periodistas o Los misterios de Laura, afronta todo un desafío: recoger el testigo que dejó Francesc Orella en Merlí: Sapere Aude, el spin-off de la exitosa serie de TV3 que se verá en Movistar+.

La intérprete dará vida a María Bolaño, la catedrática en quien Pol (Carlos Cuevas) se fijará en su etapa universitaria. "Vi las tres temporadas de la serie, así que llegar aquí fue un doble sudibón", dice la intérprete, a quien también veremos en Toy Boy (Antena 3) con un "papel pequeñito" y en la segunda temporada de Vota Juan.

Como curiosidad, la actriz cuenta a ECOTEUVE.ES que Merlí se sigue grabando en catalán, excepto algunos personajes, como el suyo, que lo hacen en castellano. Por último, recuerda a Ángel, su profesor de Filosofía del instintuto: "Era muy carismático".

¿Cómo le llegó el proyecto de Merlí?

Me hicieron una prueba para el personaje y parece que les gustó. Entré a formar parte del equipo.

¿Era seguidora de la serie que emitió TV3 primero y luego La Sexta?

Sí, sí. La disfruté muchísimo. Era una serie muy cercana, muy creíble, tenía un mensaje muy bonito, era divertida y a la vez enseñaba cosas, era tierna, tenía sentido del humor, era fresca... Vi las tres temporadas, así que llegar a Merlí supuso un doble subidón.

Coge el testigo de Francesc Orella. ¿Tiene presión?

Sapere Aude es la entrada en la universidad de Pol, que coge el legado de su profesor querido, que decide estudiar Filosofía. Es un paso hacia la madurez en ese mundo universitario. Él nota su ausencia y hay un luto. Supongo que busca un referente dentro del profesorado y la catedrática María Bolaño parece que es una profesora que le gusta y le recuerda a la forma cañera de dar clase de Merlí. En ese sentido es emocionante recoger el legado y, por otro lado, también lo es inventarte un personaje nuevo.

¿Cómo define el personaje de María Bolaño?

Es una mujer que tiene una parte profesional muy brillante, que es profesora por vocación y que disfruta dando clase porque es una apasionada de su materia, pero está en un momento vital no tan bueno. A lo largo de la serie los espectadores verán sus puntos flacos.

¿Estará presente Merlí de alguna forma en los nuevos capítulos?

Hace un cameo.

¿Será a modo de flaschback?

Un cameo, no puedo decir más.

¿La serie se sigue grabando en catalán?

Sí. La serie se rueda en catalán y algunos personajes hablan en castellano, como el mío.

¿Cómo valora el éxito que ha tenido esta serie catalana en toda España en plena crisis territorial?

Ha tenido un éxito tremendo y en Latinoamérica también ha arrasado y es una maravilla para la ficción española.

María, ¿usted era buena estudiante de Filosofía? ¿le gustaba?

Me gustaba cuando estudiaba la asignatura en el instituto. Me he divertido memorizando porque me ha hecho pensar y me ha parecido difícil y apasionante.

¿Recuerda algún profesor que le haya marcado en su infancia?

Sí, yo tuve un profesor de filosofía muy carismático en el instituto que se llamaba Ángel y que también levantaba pasiones. Fumaba pipa. Era muy majo, nos invitaba a pensar lanzándonos preguntas.

¿Usted tuvo algún referente en el mundo de la interpretación?

Sí. Siempre tenemos personas que nos ayudan o nos enseñan lo básico de esta profesión. Yo tenía un director de teatro, Juan Cejudo. Él me enseñó el 'a, b,c' de esto.

Los espectadores también la van a ver en Toy Boy, la nueva serie de Antena 3. ¿Qué puede contar?

Tengo un personaje pequeñito y puntual dentro de esta trama de este thriller erótico. Hay un montón de lío de mafia marbellí. Como todos los personajes, el mío también tiene cosas que esconder.

No deja de encadenar proyectos. ¿Considera que es uno de sus mejores momentos profesionales?

Este año está siendo precioso, lleno de sorpresas. Mi oficio es una carrera de fondo y pasas por todo tipo de momentos y este está siendo un momento muy dulce. Fue divertido hacer Toy Boy, luego esta perla de Merlí: Sapere Aude, que esto fue una bomba y que nunca pensé que podría estar en la serie, y una segunda temporada de Vota Juan, que fue maravilloso. Hay que aprovechar cuando la vida te trae cosas bonitas.