Netflix y Kevin Smith preparan una serie de 'He-Man y los Masters del Universo'

Netflix ha anunciado que está preparando una nueva serie animada de He-Man y los Masters del Universo. La producción, que tendrá como título Masters of The Universe: Revelation, será una continuación de la original centrándose en las tramas no resueltas en la original, emitida en los ochenta.

El revival tendrá como productor a Kevin Smith, quien ha sorprendido a los más fanáticos en Powe-Con en Anaheim (California) con la noticia: "Estoy eternamente agradecido a Mattel TV y Netflix por confiarme no solo los secretos de Grayskull, sino también todo su universo".

Lea también: Uno de los históricos de 'Los hombres de Paco' ficha por 'Amar es para siempre'

"¡En Revelation , retomamos justo donde se quedó la era clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor! Traído a la vida con la mayoría de los diseños de personajes metálicos realizados por Powerhouse Animation, ¡esta es la historia de Masters del Universo que siempre quisiste ver de niño!", ha dicho.

Por el momento, la plataforma no ha dado a conocer la fecha de estreno. En cambio, para abrir boca ha desvelado el espectacular póster.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs