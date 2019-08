Muere Dango Nu Yen, actor de 'The Walking Dead', a los 48 años Ecoteuve.es 13/08/2019 - 11:42 0 Comentarios

El intérprete dio vida a un guardia en varios episodios de la serie de AMC

Dango Nu Yen ha fallecido este fin de semana, a los 48 años, víctima de un cáncer. El Servicio de Bomberos y Emergencia del condado de Clarke, en Athens (Georgia, EEUU) -en el que el intérprete trabajó durante 20 años antes de iniciar su carrera como actor- fue el encargado de dar la noticia el pasado sábado a través de su página oficial de Facebook.

Nu Yen dedicó gran parte de su vida a la labor de bombero, una profesión que abandonó para iniciarse en el mundo de la interpretación. A lo largo de los últimos años, pudo desarrollarse como actor en varias series de televisión destacando su participación en The Walking Dead.

Dango Nu Yen se metió en la piel de Guard durante siete capítulos entre 2012 y 2013, año en el que concedió una entrevista en la que explicó cómo le llegó la oportunidad de trabajar en la ficción de AMC para interpretar a un "guardia malo".

"Había visto un par de episodios, pero no era un seguidor. Sin embargo, mi hijo sí que lo era y estaba súper emocionado cuando se enteró de que iba a estar en la serie", aseguró Nu Yen, al que también se le pudo ver en Meet the Browns , The Game o The Originals, entre otras ficciones de televisión.