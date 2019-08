Itziar Ituño reconoce el "mal trago" que vivió con el boicot a 'La casa de papel' y sugiere una quinta temporada de la serie Ecoteuve.es 13/08/2019 - 11:40 0 Comentarios

La serie se estrenó hace tres años rodeada de polémica por una petición de la actriz

Itziar Ituño había firmado a favor del acercamiento de presos de ETA al País Vasco

La casa de papel, éxito rotundo de la ficción española en todo el mundo, nació rodeada de una polémica que ya está prácticamente olvidada. El estreno vino acompañado de una petición de boicot que, a la vista de los resultados, no tuvo ningún éxito.

Itziar Ituño (Raquel Murillo/Lisboa), una de las protagonistas de la serie, había firmado una petición a favor del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y eso provocó una polémica que saltó a los medios coincidiendo con el arranque de la serie en la primavera de 2017.



Lea también: Najwa Nimri, en Ecoteuve: "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos"

Ituño apenas había hablado de ello y ahora responde en una entrevista. "Firmé contra la dispersión. Es algo que en el País Vasco es más o menos habitual. Pero sí, eso te deja medio tocada. Un mal trago", explica en El País.

Aquella petición de boicot no tuvo éxito y la serie se ha convertido en la ficción española más aclamada en el mundo. "No sé a quién le dio por intentar un boicot a la serie, pero ya ves cómo les fue. Estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí".



¿Quiere decir esto que habrá quinta temporada de La casa de papel. De momento, el equipo ha rodado la cuerda temporada, que fue confirmada por Netflix hace un par de meses. Se trata, en cualquier caso, de la segunda parte de la tanda que la plataforma ha estrenado este verano y que se desarrolla en el Banco de España. Pero las palabras de Ituño hacen pensar que Netflix está por la labor de aprobar una quinta temporada.



Lea también: Stephen King se rinde de nuevo ante 'La Casa de Papel': "Es emocionante y divertida"