Stephen King se rinde de nuevo ante 'La Casa de Papel': "Es emocionante y divertida"

Stephen King ha vuelto a sorprender en redes sociales al dedicar unas nuevas palabras de elogio a La Casa de Papel. El escritor, que publicó este verano una fotografía en su casa portando la icónica máscara de la serie, ha realizado una breve reseña tras acabar de ver la tercera temporada de la ficción en Netflix.

El estadounidense ha asegurado que la nueva tanda de capítulos ha colmado sus expectativas: "Money Heist, también conocido como La casa de papel: la temporada actual supera a la primera. Es emocionante y divertida", escribe en su cuenta personal de Twitter.

Stephen King se rinde de nuevo ante los creadores de la serie española más exitosa de la historia. Y no es para menos, ya que en la tercera temporada el reto de la banda es mayúsculo: atracar el Banco de España. Un objetivo que terminará de culminarse o no en la cuarta tanda de episodios que ya graba Netflix y que no tiene de momento fecha de estreno en la plataforma.

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious.

Stephen King sorprendió hace unas semanas a todos al publicar una fotografía en Twitter en la que aparecía con la máscara de Dalí que portan los miembros de la banda y un regalo para su perra Molly. "¿Recordáis La casa de papel en Netflix? Genial, ¿verdad? Los chicos me han enviado parte del botín", comenzó diciendo.

Además, se atrevió a pedir al Profesor un puesto dentro de la cuadrilla con nombre propio. "En esta temporada estaré apoyando a Boston y mi cómplice enmascarado será Thing of Evil", bromeó.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv