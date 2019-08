Marta Hazas y Javier Rey, sobre el final definitivo de 'Velvet': "Es el soñado por todos los fans, no decepcionará" Marco Almodóvar 10:01 - 12/08/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista con los actores que dan vida a Mateo y Clara

"Nuestra primera escena juntos en la serie fue en la mecanografía de las galerías", dicen

Una de las historias más bonitas de Velvet ha sido la de Mateo y Clara. Javier Rey y Marta Hazas, los actores que los dan vida, se despiden de la serie después de siete temporadas. Los dos empezaron en la etapa de Antena 3. "Volvimos a coincidir tras Bandolera", afirman recordando su primera escena juntos: "Fue en mecanografía".

"Es un final hiperdigno y estupendo tanto para la serie como para todos los personajes", dice Hazas, que se ha reencontrado con las 'chicas Velvet' Paula Echevarría y Cecilia Freire. "Nos seguimos viendo fuera, pero cuando entramos al set de siempre y vestidas como en las primeras temporadas, alucinamos".

La intérprete estrenará en Antena 3 Pequeñas coincidencias, la serie que ya lanzó Amazon Prime Video con su marido Javier Veiga; por su parte, Javier Rey cuenta algunos detalles de Hache, su nuevo proyecto con Netflix.

Movistar+ ha optado por hacer un especial navideño para despedir la serie. ¿Cuál es vuestra opinión?

Marta Hazas: Ha sido muy buena noticia, de poder cerrar por todo lo alto y con todos los compañeros. Es la última vez que vamos a interpretar a nuestros personajes.

Primero se anunció una nueva temporada. ¿Habría trama para ello?

Javier Rey: Creo que Velvet habría para rato. Yo de eso no entiendo porque al final eso correspondería a la creación de la serie. Sí que es verdad que Movistar planeó una temporada con equis capítulos y, prácticamente seguido, se nos comunicó cómo nos parecía cerrar la serie así y nos pareció increíble porque la serie se merece un gran final por todo lo que lleva a las espaldas.

¿Cómo es este especial de Navidad?

J.R.: Podemos contar poco. Es un final hiperdigno y estupendo para toda la serie y todos los personajes. Si pensáramos en un final soñado por los fans que hay en todo el mundo, creo que sería el que han escrito.

M.H.: No va a decepcionar.

Habrá reencuentros y despedidas. ¿Cuántas lágrimas va haber en el episodio?

M.H.: Es verdad que todos nos hemos despedido muchas veces de nuestros personajes y de Velvet, entonces ya no es tan impactante la despedida, pero sí que es verdad que cada secuencia es un microdespedida. Ponerse un poco nostálgico es inevitable.

¿Cómo ha sido el reencuentro 'chicas Velvet', con Paula Echevarría y Cecilia Freire, Marta?

M.H.: Ha sido raro. Estábamos muy tranquilas porque nos seguimos viendo pero claro, cuando entras en el set de siempre y vestidas como en las primeras temporadas, nos quedamos alucinadas. Fue muy emotivo y muy bonito.

Vamos a echar la vista atrás. ¿Cómo recordáis vuestra primer secuencia en las galerías Velvet?

J.R.: Fue en mecanografía. Tú estabas trabajando y yo ya estaba atacándote a saco.

M.H.: Sí, porque además veníamos de hacer Bandolera juntos y los guionistas metieron un guiño al estilo '¿me suenas de algo, no?'. Fue muy divertido reencontrarnos en otro código. En la novela yo era la chulita y la marimandona, ¿te acuerdas? (Risas)

J.R.: Yo venía con muchas ganas de venganza pero fue imposible (Risas).

¿Os lleváis algún recuerdo material de Mateo y Clara?

J.R.: No, yo pedí hace años un descapotable que no me dieron... Es el coche o nada.

M.H.: A mí si me dieron un vestido rojo que lo guardo como oro en paño. También tengo algún detallito de los tocadores. Se han portado muy bien conmigo porque Clara era la 'Barby complementos' y era muy difícil no querer algo.

¿Qué nuevos proyectos tenéis en el horizonte?

M.H.: Yo ahora mismo estreno la primera temporada de Pequeñas coincidencias en Antena 3 y empezamos a rodar el 5 de agosto la segunda tanda para Amazon Prime Video. Funcionó muy bien a nivel internacional, en México y Miami.

J.R.: Hace unos meses terminé la grabación en Barcelona de Hache, que se estrenará en Netflix a finales de año y ahora me voy a Jerez para rodar la película El verano que vivimos de Carlos Sedes.

Javier, ¿qué puedes contar de Hache?

Creo que hemos hecho un seriote muy chulo. Es un thriller basado en hechos reales, que viaja a la Barcelona de los años 60 y trabajo con Adriana Ugarte y Eduardo Noriega. Yo hago el papel de Malpica, el jefe de una banda mafiosa que controla el tráfico de heroína en la ciudad condal y Adriana da vida a Helena, una prostituta que comienza conmigo, pero se independiza y me da caña.

¿Te ha marcado más que Fariña?

No sé si más, pero me ha exigido mucho, mucho a nivel físico. Va a ser un poco sorprendente.