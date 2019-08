Natalia Verbeke vuelve para deshacer 'El Nudo': "Soy selectiva porque me cuesta interpretar algo en lo que no creo" Adrián Ruiz 5/08/2019 - 10:00 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la protagonista de la nueva serie de Antena 3

"Miquel Fernández es muy bueno y muy sensible, es divertido trabajar con él", dice

"No me veo concursando en 'Tu cara me suena', ni en 'Masterchef Celebrity", afirma

Antena 3 se encuentra en pleno rodaje de El Nudo, una de sus apuestas de ficción para la próxima temporada. La serie es un thriller que narra la historia de dos parejas que, víctimas del destino, se cruzan para vivir un amor prohibido. Estás estarán protagonizadas por Natalia Verbeke y Miquel Fernández y Cristina Plazas y Oriol Tarrasón.

Este último da vida a Daniel, un hombre que en el arranque de la trama es operado de urgencia tras sufrir un grave accidente de tráfico. Sigue vivo pero en muy mal estado. A la espera de noticias, su madre, Miriam (Luisa Gavasa), y Rebeca (Cristina Plazas), su esposa, empiezan a hacer llamadas a allegados para comunicar la situación. Entre ellos, a Sergio (Miquel Fernández), marido de Cristina (Natalia Verbeke), su mejor amiga.

Rebeca nunca imaginó que detrás de una llamada de emergencia descubriría que su esposo Daniel no solo ha quedado en coma por un accidente de tráfico, sino que una mujer desconocida viajaba junto a él desapareciendo sin dejar rastro. Lo que no podría esperar es que este accidente salpicase tanto su vida como las de Sergio y Cristina.

"Cuando leí los guiones, y vi lo que era todo el thriller, me atrapó por completo", confiesa Verbeke a ECOTEUVE.ESexplicando los motivos por los que ha elegido El Nudo para regresar a la televisión. "Soy muy selectiva y siempre he sido así en mi carrera. Pero no por una cuestión de elitismo, sino que me cuesta mucho interpretar algo en lo que no creo", reflexiona antes de dar las claves de su personaje.

¿Cómo le llegó la oportunidad de participar en este proyecto?

Hice una prueba con Jordi Frades [director de la serie], que ya había tenido la suerte de trabajar con él en La Bella Otero y es un director al que amo. Me pareció súper interesante el personaje, ya que me permitía tener en una simple secuencia una gran cantidad de cambios muy interesantes. Y cuando leí los guiones, y vi lo que era todo el thriller, me atrapó por completo.

La serie es adaptación de una ficción argentina. ¿Tuvo la oportunidad de verla?

No, no sabía que era adaptación hasta que me lo comentó Jordi. Pero luego al saberlo, tampoco he querido verla para que no me influyera en la creación de mi personaje. Eso suelo hacerlo con todo. Cuando hice la obra Dos más dos, tampoco quise ver la película. Ya que hago un personaje de cero, prefiero hacerlo desde mí. Cuando ves a la actriz original, es inevitable quedarte con cositas de ella y prefiero no hacerlo.

¿Cómo es su personaje?

Interpreto a Cristina Arias, que es una mujer felizmente casada, con dos hijos y que en el pasado ejerció la profesión de magisterio, pero que por circunstancias de la vida se ha dedicado a criar a sus hijos. Entonces, llega a ese momento vital en el que tiene la necesidad de retomar su vida y de intentar ser esa profesora que no pudo ser. Todo esto generará una serie de cambios. Es una mujer con muchas inquietudes, con ganas de hacer cosas y que está atrapada en una vida muy aburrida. Todo eso genera un conflicto en ella y los que la rodean.

¿En qué punto se encuentra el rodaje actualmente?

Estamos por la mitad, más o menos. Está siendo muy cómodo y muy divertido. Lo estamos pasando genial, la verdad. Estamos disfrutando muchísimo, porque los directores son estupendos y el equipo rema siempre a favor. No puedo tener más que buenas palabras.

¿Con qué actores comparte más escenas?

Con Oriol Tarrasón, Miquel Fernández y Cristina Plazas. Oriol y Cristina hacen de los amigos íntimos de la pareja protagonista.

¿Cómo ha logrado esa complicidad con Miquel Fernández para dar vida al matrimonio protagonista?

Con Miquel ha ido todo súper bien. No lo conocía. Sólo conocía a Oriol, ya que coincidí con él en Doctor Mateo. Con Miquel es muy divertido trabajar, es un compañero muy bueno y muy sensible.

Vuelve a hacer ficción una vez más con Atresmedia. ¿Tiene preferencia por el tipo de series que hace el grupo?

Normalmente me suelen atrapar mucho las series que hace Antena 3, porque son historias que me interesan y me gusta muchísimo su manera de trabajar.

En los últimos años, son pocos los proyectos en los que ha participado. ¿Es muy selectiva a la hora de aceptar las propuestas que le llegan?

Sí, soy muy selectiva y siempre he sido así en mi carrera. Pero no por una cuestión de elitismo, sino que me cuesta mucho interpretar algo en lo que no creo. No soy tan buena actriz... (Ríe).

¿Y ha llegado a rechazar algún proyecto del que luego se haya arrepentido?

No suelo arrepentirme, pero por un motivo: pienso que si he tomado la decisión de no hacerlo tiene que ser por algo. No siempre te dices que sí y no siempre te cogen a ti para lo que quieres... Entonces, se trata de arriesgar y hacer aquello en lo que crees. Te puedes equivocar, por supuesto, pero cuando la decisión la tomas porque crees que es la correcta, uno no se debe arrepentir.

¿Qué balance hace de la ficción que se está haciendo hoy en día en España?

Yo creo que ha habido un cambio brutal de calidad. Hay series muy potentes que incluso están siendo número uno en el mundo. Pienso que estamos en un nivel súper alto y que hay que aprovecharlo.

Tiene experiencia en musicales y ahora está en Antena 3. ¿Se ve concursando en TCMS como hizo Miquel Fernandez?

Es que Miquel canta tan bien... (Ríe). Para él eso no ha sido complicado. El reto es para el que no canta tan bien. Yo de momento, creo que voy a esperar.

¿Se le daría mejor la cosa en los fogones de Masterchef?

Uy, Masterchef no me tienta nada, la verdad. No puedo decir que me guste no. Que me gusta el programa, pero no me gustaría entrar a concursar en él.