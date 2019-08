Nueva polémica con Photoshop: la actriz María Pedraza denuncia la revista 'Yo dona' Ecoteuve.es 13:13 - 4/08/2019 0 Comentarios

La actriz muestra su enfado con la revista por haberle retocado en su nuevo número

La actriz de La casa de papel, María Pedraza, ha denunciado a través de sus redes sociales el retoque estético del nuevo número de la revista Yo dona.Para la intérprete han fotografiado a otra persona "todo de la mano del Photoshop".

El éxito que están cosechando los actores y actrices de La casa de papel no es de extrañar. Por ello, cada vez distintas marcas y revistas contactan con ellos para publicitarles. Una de ellas fue María Pedraza que sale en la revista de Yo dona de este mes de agosto.

María Pedraza ha denunciado un excesivo retoque en el portada, un retoque que le ha hecho preguntarse quién es la persona de la portada. "Este mes me han sacado en portada. La ilusión se va perdiendo cuando me veo una fotografía en la que ni me reconozco", dijo la actriz.

La intérprete de Élite reprochó a la revista que no le haya consultado previamente sobre el retoque estético: " Habéis fotografiado a otra persona, todo de la mano del Photoshop sin habérmelo consultado, es de no tener respeto. Bravo. Nadie tiene que considerar si mi boca o mis dientes, son dignos de portada. Porque no hay nada más bonito que ser uno mismo", publicó.

"No necesito Photoshop", recalcó la actriz tajantemente. Sus compañeros han apoyado la valentía con la que Pedraza ha denunciado estos hechos. Por su parte, el director de arte de la revista ha contestado a la actriz desmintiendo que se haya hecho un retoque y le pide una rectificación pública "por el daño a la profesionalidad de todo el equipo".