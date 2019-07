Muere Eduardo Gómez: así era Mariano, el personaje que lo catapultó a la fama en 'Aquí no hay quien viva' Ecoteuve.es 14:47 - 28/07/2019 0 Comentarios

Sus momentos y frases más míticas durante su trayectoria profesional en televisión

Eduardo Gómez ha fallecido a los 68 años en Madrid. El actor logró la fama gracias a su papel en Aquí no hay quien viva. Gómez interpretó a Mariano, el padre del portero Emilio, llegando a ser un personaje fijo y formando parte del elenco de la serie.

Aunque al principio de la ficción sus apariciones eran esporádicas poco a poco Mariano se fue ganando el corazón de los espectadores consiguiendo irse a vivir a la portería con su hijo Emilio. Sus hilarantes comentarios tuvieron cada vez más protagonismo junto con su hijo.

Lea también: Edu García, el niño de Aquí no hay quien viva, estalla contra Rosalía por sus abrigos de piel

Tras su papel en Aquí no hay quien viva estuvo trabajando durante 10 años en La que se avecina donde interpretó primero al portero de la finca y más tarde al camarero de un bar. Sus frases más icónicas en Aquí no hay quien viva fueron: "Bastante perjudicado está el perjudicado como para perjudicarle más; las construcciones tardan en asentarse cinco años, de toda la vida de Dios; a mí me encanta el rey, le voto en todas las elecciones".

Vídeos de sus mejores momentos en la serie

Metrosexual y pensado, así se describió Mariano en Aquí no hay quien viva. Comenzó apareciendo como vendedor de libros sin embargo poco a poco fue adoptando un papel más protagonista en la ficción. Son multitud de escenas que ha dejado para el recuerdo. Cara dura, presumido y mentiroso son las características que definen al padre de Emilio en la serie.

1. Metrosexual

"Creo que necesito un cambio de look. Me quedo en el macho español clásico y eso ya no se lleva. Lo mismo me hago metrosexual..."

Youtube Video

2. Mariano Delgado, subsecretario de Estado

"Tenemos una reserva para cuatro a nombre de Mariano Delgado, subsecretario de Estado. Soy íntimo del dueño, está poniendo en peligro una amistad de años..."

Youtube Video

3. El loco de la portería

"El loco de la portería, un duende que comparte tu vigilia y te acompaña en este laberinto humano..." Youtube Video

4. Uvas de la suerte

"Las uvas de la suerte que se me acaban, oiga. ¿De cuántas raciones estamos hablando? Son 48 euros. A euro por uva esto es así la suerte hay que pagarla..." Youtube Video

5. El chiste del tigretón