Darío Grandinetti y su 'abracadabra' con Pedro Almodóvar: "Él me dio seguridad como actor" Adrián Ruiz 10:30 - 29/07/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al actor de 'Hierro', la serie revelación de Movistar+

"Mi personaje es un malo que no se esconde; está ahí para demostrar su inocencia"

"Fue una gran experiencia tener a Candela Peña como cabeza de reparto", dice

Darío Grandinetti ha regresado a España de la mano de Hierro, serie de Movistar+ que protagoniza junto a Candela Peña. El actor argentino da vida a Antonio Díaz, el principal sospechoso en el brutal asesinato que desencadena las tramas de la ficción. "Todo era a favor. Me gustaba el personaje, pero sobre todo la historia, que está escrita de una forma muy original", dice el intérprete a ECOTEUVE.ES a la hora de explicar por qué decidió embarcarse en este proyecto.

Grandinetti comparte escenas con Candela Peña, a la que hace principal responsable del buen ambiente que se generó con el equipo de la serie durante los cuatro meses que duró su rodaje en la isla de El Hierro. "Fue una gran experiencia tenerla como cabeza de elenco. Ella marca un poco el camino de lo que ocurre. Es una persona relajada y muy conectada con el trabajo, no se distrae con ciertas cosas con las que los actores a veces nos distraemos", asegura.

Su personaje juega siempre en esa dualidad entre la culpabilidad y la inocencia que, según él mismo asegura, no ha sido un reto sino todo lo contrario. "Jugó a favor. Siempre sentí que el personaje iba a generar empatía en el espectador a pesar de ser un villano. Es un malo que no se esconde. Al villano siempre están buscándolo y no se sabe quién es y donde está. Él está ahí todo el tiempo, lo ven todos los días. Siguen creyendo que es culpable y él está ahí y se queda para demostrar su inocencia", declara.

Tras hacer un análisis sobre el buen momento que vive la ficción televisiva en España, Grandinetti valora la importancia que tuvo Pedro Almodóvar en el gran salto de su carrera como actor: "Almodóvar es como decir 'abracadabra'. A partir de Hable con ella, a mí me empezaron a llamar más para trabajar en España y en otros países", recuerda el argentino sobre la película del manchego del año 2002.

"A mí Almodóvar me cambió la vida, empecé a viajar más. No me hizo ni peor ni mejor persona pero me cambió la manera de vivir. Cuando uno está fuera de su país, su vida cambia", señala. "Significa un cambio de vida para bien y a mí me dio seguridad como actor descubrir que yo podía estar a la altura de una producción así y de una película como esa. Que podía entenderme con un director como él. Es un subidón y te reafirma la autoestima", sentencia recomendando a todo el mundo a trabajar con el cineasta.