Jordi Cruz ('Art Attack') se cuela en un viral mundial de 'Stranger Things': "Lo hemos conseguido"

Jordi Cruz es uno de los privilegiados que consiguió aparecer en un vídeo que la cuenta oficial de Stranger Things subió a Twitter. Para celebrar la buena acogida que ha tenido la tercera temporada de la serie de Netflix. diferentes seguidores de la ficción subieron vídeos bajo el hashtag #NeverendingChallenge.

El presentador de Art Attack se asombró de que Stranger Things incluyese su fragmento entre tantos que circulaban por la red. Jordi Cruz en el vídeo que subió aparece caracterizado de Dustin y Suzie para recrear una de las escenas de la serie.

THE MIRROR OF YOUR DREEEEEEEAMS #NeverendingChallenge pic.twitter.com/77sADY7ePi