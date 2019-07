Stephen King se une a la fiebre de 'La casa de papel' y pide ser "Boston" en la banda de El Profesor

La fiebre por La casa de papel ha vuelto. La serie que ha vuelto con su tercera temporada, la primera producida por Netflix tras su emisión en Antena 3. Esta vez, y tras la detención de Río, El Profesor ha convocado a su banda para poner en jaque al Estado atracando el Banco de España.

La ficción tiene por todo el mundo seguidores ilustres. Es el caso del escritor Stephen King, que ya declaró ser un fan absoluto de los atracadores del mono rojo y de la careta de Dalí y recomendó la serie. "La Casa de Papel en Netflix. Si te gustan los relatos de atracos, te encantará. Es una pasada. En castellano con subtítulos en inglés o doblada".

MONEY HEIST, on Netflix: If you like heist capers, you're going to love this. It's a firecracker. In Spanish, with English subtitles, or dubbed.

Lea también: VOX la pifia sacando pecho por su ¿presencia? en 'La casa de papel': "La España Viva ayudando a los valientes"

Pero ahora, el autor de It ha ido más allá. Stephen King ha publicado una fotografía en la que aparece con la máscara de los personajes y un regalo para su perra Molly. "¿Recordáis La casa de papel en Netflix? Genia, ¿verdad? Los chicos me han enviado parte del botín".

Incluso ya se pide su nombre para el robo. "En esta temporada estaré apoyando a Boston y a mi cómplice enmascarado será Thing of Evil", ha dicho.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv