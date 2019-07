El "jaque mate" que planea Najwa Nimri en 'La casa de papel': "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos" David Saiz 22/07/2019 - 8:47 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la actriz, fichaje de la tercera temporada de la serie

Zulema es uno de esos personajes que pasarán a la historia de la televisión en España. El papel de mala malísima en Vis a vis fue "alto voltaje" para Najwa Nimri, que ahora cambia de bando y se convierte en la inspectora Alicia Sierra en la tercera temporada de La casa de papel (Netflix, a partir del 19 de julio).

Embarazada de 8 meses, su personaje intentará dar caza a la banda de atracadores y, en especial, al Profesor. "Sabe que tienen un apoyo brutal en la sociedad, igual que en la vida real, pero no le importa. Alicia quiere atraparlo porque sabe que solo es un hombre detrás de una máscara", dice a ECOTEUVE.ES. "Ella cree que tiene al grupo engañados".



Como Zulema, Najwa Nimri acabó ganándose al público a pesar de ser el terror de Vis a vis. Ahora, como policía de La casa de papel, interpreta a un personaje que irá contra la banda de atracadores más famosa y querida, con fans y defensores en todo el mundo. ¿Conseguirá cambiar la opinión del público? ¿Los espectadores acabarán poniéndose de su lado? ¿Es el final de El Profesor, el protegido de la audiencia?

"No creo que el cariño del fan se pueda trastocar, pero sí me gustaría plantear una duda respecto al personaje principal", comenta la actriz. "No creo que me dejen, pero mi energía, la de Alicia, está en eso, en hacer un jaque mate", añade.

"Me gustaría enfrentar al que está en el sistema y el que está en contra y, de repente, tener una conversación abierta donde puedas entender la posición de ambos", dice. "Ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo y daríamos la triple vuelta". ¿Y a quién apoyaría el público? "Mi trabajo no es si se vienen conmigo o no, sino poner al descubierto las emociones que no se ven".

Najwa Nimri: "Pedí entrar en 'La casa de papel' antes de su éxito"

Vis a vis y La casa de papel tienen el mismo origen: Álex Pina (productor) y Jesús Colmenar (director). "Les llamé cuando acabé Vis a vis", recuerda. "Ellos empezaban con La casa de papel y les pedí que me metieran mucho antes del éxito de la serie, porque eso me da igual". "Yo quería estar con ellos", cuenta.



La intensidad del rodaje es tan alta en una serie como en la otra, "pero por lo menos ahora no me estoy pegando a todas horas. Y eso ya es mucho". "Con Zulema salía magullada del rodaje. Estaba a hostias todo el día", rememora. "Las condiciones eran peores, y el frío que he pasado yo en Vis a vis no lo pasa nadie en La casa de papel".



Najwa Nimri no es el único fichaje de la tercera temporada de La casa de papel. La serie también incorpora a Hovik Keuchkerian (Bogotá), Fernando Cayo (Tamayo) y Rodrigo de la Serna (El Ingeniero).

Regresan los habituales: Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví) Juan Fernández (Coronel Prieto) y Mario de la Rosa (Suarez).