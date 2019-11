José Luis Ábalos se atraganta en plena conexión con Ana Rosa y tienen que cortar el directo Ecoteuve.es 11/11/2019 - 10:08 0 Comentarios

"Yo soy la que más le puede entender en este momento", ha contestado la presentadora

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, ha valorado los resultados electorales en El programa de Ana Rosa, pero ha tenido que cortar la conexión antes de tiempo por una incómoda tos que le ha impedido continuar. [¿A quién votan los famosos?]

"A mí a veces me pasa", ha dicho Ana Rosa, intentando echar un cable a su invitado, que ha tosido en varias ocasiones mientras intentaba explicar su punto de vista tras el 10N.

"¿Quién es su socio preferente?", ha continuado la presentadora. Pero el político socialista seguía tosiendo. "Espere, que lo está pasando fatal", ha comentado Ana Rosa. "Yo soy la que más le puede entender en este momento", ha seguido la periodista.



El ministro no paraba de toser y ha acabado saliendo del plano. La conexión, que se realizaba desde la sede socialista de Ferraz, ha finalizado en ese instante.

"Me queda pendiente la pregunta", ha dicho la presentadora. "No sabéis lo que es estar hablando en directo y que no puedas dejar de toser".