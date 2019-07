El chico del "pim, pam, toma Lacasitos", irreconocible 10 años después: reaparece en un anuncio de seguridad vial Ecoteuve.es 18:37 - 2/07/2019 0 Comentarios

Ares, que así se llama, condena su conducta y lanza un mensaje: "No conduzcas borracho"

"Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando", recuerda

"Antes ponía el cubata donde los vasos, pero ahora voy con una botellita de agua"

Si por algo será recordado Callejeros es por todos los momentos que ha brindado al espectador. Sin duda alguna, uno de los más sonados fue el de un joven que en un control de alcoholemia pronunció frases que adoptaron en su habla muchos de los ciudadanos como "pim, pam, toma lacasitos" y "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley".

Michelín, la marca de neumáticos, se ha puesto en contacto con el joven diez años después de la emisión del programa en el que él aparecía. Para ello, se han desplazado hasta Soria con el cometido de hablar con él sobre la seguridad vial. Al llegar se encontraron con Ares, un chico que nada tiene que ver con aquel joven... o eso asegura.

Durante la entrevista, Ares ha manifestado como vivió aquel día en el que fue grabado por el programa haciendo un control de alcoholemia: "Fue una noche de fiesta. Una de tantas. Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Yo me vine arriba, vi la situación y me puse a hacer el 'payasete' por ahí".

Como no podía ser de otra forma, el joven ha tenido que hacer frente al vídeo que protagonizaba en Callejeros. Tras visionarlo su dictamen ha sido claro: "Ese no soy yo. Era muy joven y descerebrado. Mi madre no me echó la bronca porque era una más, nos habían grabado peores".

Lamentándose, Ares ha confesado que ganó dinero por sus célebres frases pero que si pudiera volver atrás no lo haría ya que hacerse famoso por ir borracho y por hacer tonterías tampoco es muy agradable. Asimismo, el joven ha manifestado que el policía tuvo mucha paciencia con él.

Michelín consigue entrevistar al chico del 'pim, pam, toma lacasitos' diez años después

Con la periodista al volante, Ares ha declarado que es un buen conductor: "Cuando subo al coche me pongo el cinturón y todo, antes ni si quiera lo pensaba. Me ponía el cubata donde los vasos pero ahora ya no, ahora voy con una botellita de agua".

Por último, el joven ha narrado que no ha cometido más infracciones de tráfico y ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a los conductores: "Si quieres beber puedes hacerlo, siempre que quieras con conocimiento y divertirte. No puedes conducir borracho. Ya no es por ti, es por las demás personas que van en la vía. Ellos no tienen la culpa de que tu vayas borracho".