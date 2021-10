Quién canta y qué tema suena en el nuevo anuncio de Bankinter que mezcla el rap y la balada

Desde este martes, 12 de octubre, los espectadores habrán visto una sugerente cuña publicitaria en diferentes cadenas de televisión. Se trata de la nueva campaña que ha lanzado Bankinter que lleva por título Tus cuentas de Rap a Balada, en la que se transmite su compromiso con los clientes al mantener las condiciones desde su lanzamiento hace nueve años, sin cobrar comisiones y remunerando con hasta 340 euros los dos primeros años.

La original promo está protagonizado por Andrés Ceballos, vocalista del grupo madrileño Dvicio, y alterna el rap con la balada al tiempo que la letra cuenta la evolución que experimenta el saldo de las cuentas de los ciudadanos a lo largo del mes. De esta forma, se puede escuchar las frases "al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada".

Letra completa del tema que suena en el nuevo anuncio de Bankinter: 'Rap a balada'

Empiezo con todo, cobrando el primero, invitando a la peña, probando lo bueno. Soy un papi chulo, viajando en mi carro, la vida sonríe, ya salí del barro.

Pero de repente, ya estamos a veinte, y es cuando mi flow... comienza a perderse. La cuesta final, se me hace empinada, y ahí de repente... me vuelvo balada

Y lo importante no es el dinero, es un amor que sea verdadero, es una puesta de sol, un caballo en libertad, la sonrisa de un niño en edad escolar. Eso no se puede comprar... no se puede comprar.

(Coro)

Al principio de mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero boom boom boom. Día 7 boom boom boom. Día 20 boom boom. Y de ahí no más boom boom.

Y es que el dinero a mí no me importa, me basta con mirar las estrellas, ver las olas del mar, escucharte cantar, y abrazar lo espiritual. A ti qué te va a contar, si nos toca ser balada, hasta volver a cobrar...

