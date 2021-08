El polémico anuncio de Snickers con Aless Gibaja: aluvión de críticas por homofobia y plumofobia

Aless Gibaja, el influencer que se hizo famoso gracias a sus 'superconsejitos' que le llevaron a ser concursante de Gran Hermano VIP, ha reaparecido ahora en un desafortunado anuncio de la marca de chocolatinas Snickers.

En él, Gibaja acude a la barra de un chiringuito pidiendo un zumo. "Con vitaminas A, B y C. Abracitos, besitos y caricias around the world", dice el influencer con su habitual tono a lo que el camarero le recomienda que se pida un helado de Snickers.

Aless Gibaja protagoniza un desafortunado anuncio de Snickers

Es entonces cuando, al pegarle el primer mordisco, Gibaja ya no es Gibaja y aparece en su lugar un hombre rudo que emana más masculinidad. "¿Mejor?", le pregunta uno de los acompañantes tras comer el helado a lo que el hombre responde: "Mejor". "No eres tú cuando tienes hambre", se lee después.

El anuncio ha provocado un aluvión de críticas en redes sociales por homofobia y plumofobia. De hecho, el spot llega en un momento delicado en España después de que las agresiones homófobas se hayan disparado de forma preocupante. Estas son algunas de las críticas vertidas en Twitter:

El REPUGNANTE anuncio PLUMÓFOBO de Snickers. pic.twitter.com/bxtgMHh44e — Gato (@gamomena) August 4, 2021

Qué divertido hacer un anuncio riéndonos de los maric-s con pluma, eh Snickers. Qué divertido ser homófobo en 2021 mientras hace un mes un grupo de chicos asesinó a golpes a un maric-n. Validar la violencia desde el privilegio y la broma os hace cómplices. #BoicotSnickers. — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) August 5, 2021

No sé si están anunciando un helado o una terapia de conversión. https://t.co/TEqGnBaENZ — Enrique Alpañés (@SenorAlpa) August 5, 2021

Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya "estás mejor". ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? ???? #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw — Mario Montes (@mariomnts) August 4, 2021

Me cuesta creer que esto sea verdad pero desgraciadamente la realidad, una vez más, supera a la ficción!! #fucknickers @snickers_es ???????????????????????? https://t.co/03Cc4S9hqy — Mariló Carmona (@MariloButterfly) August 5, 2021

¿Por qué no lo hicieron al revés? ¿Por qué el hombre masculino no se convierte en un chico maravilloso y con pluma cuando se come la chocolatina?

Por homofobia ????



Si no lo ves, formas parte del problema — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) August 5, 2021

