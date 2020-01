El chico de "es una fieshta", irreconocible doce años después: ¿a qué se dedica ahora? Ecoteuve.es 14:55 - 22/01/2020 0 Comentarios

El argentino Ilan Cuesta se hizo famoso por el mítico anuncio de Ausonia en 2008

El joven estudia arquitectura y ha trabajado como profesor de educación física y de mago

"¿Cómo no me voy a reír? Es una fieshta". Todo el mundo recuerda esta famosa frase del anuncio de Ausonia, en el que una madre aconsejaba a su hijo que se riera en una fiesta pese a llevar ortodoncia. La promograbada en 2008 se convirtió en todo un fenómeno viral.

Doce años después, Jorge Cremades ha vuelto a poner en el mapa al joven, puesto que uno de los rumores es que se había suicidado por el bullying sufrido por protagonizar el anuncio de la marca de compresas: "¿Qué ha sido de él?".

Lea también: La alegría de la señora Angelines con la nieve en Antena 3: "¡Ayer se cayó una de aquí! ¡PAAAM!"

Gracias a Diego Revuelta, colaborador de Espejo Público, el youtuber da con él. El muchacho se llama Ilan Cuesta, tiene 25 años, es argentino y, lo más importante, sigue con vida. Como se puede apreciar en su cuenta personal de Instagram su aspecto físico no tiene nada que ver con el de aquel muchacho 'pagafantas'.

Youtube Video

"Al principio no noté la repercusión, pero cuando pasó el tiempo, mis primos y mis tíos me lo empezaron a contar", dice a 20Minutos. "Al principio me hacía gracia y me lo tomaba con humor. Después, de mayor, pensé en decir que era yo el del anuncio, pero estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía forma de decirlo y que se enterara todo el mundo".

En la actualidad, Ilan estudia arquitectura. Ha trabajado de monitor de educación física, corredor inmobiliario, tasador y mago. Además, también tiene experiencia en televisión al participar en un programa de citas, La mejor elección, en Argentina.