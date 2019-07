La respuesta de Marta Flich al ataque de Cristina Seguí: "No contesto a contenidos ordinarios y chabacanos" Ecoteuve.es 18:33 - 17/07/2019 0 Comentarios

La copresentadora de 'Todo es mentira' también se ha molestado con Carme Chaparro

Tras salir a la luz el encontronazo que mantuvieron Cristina Seguí y Marta Flich en los baños de Mediaset, la colaboradora y presentadora de Todo es mentira ha querido responder este miércoles a las acusaciones que la cofundadora de VOX había hecho un día antes desde Cuatro al día.

Flich se ha mostrado totalmente rotunda en su discurso después de ver las imágenes del momento en el que Chaparro menciona el presunto rifirrafe: "Ya habéis visto lo que pasó. Yo no salgo de mi asombro y evidentemente pues no contesto ante semejante contenido intrascendente, ordinario y chabacano".

Lea también: Telecinco sigue explotando el 'clan Cantora': Anabel Pantoja, concursante de 'GH VIP'

"Mi trabajo es ser copresentadora de Todo es mentira. Ahora estoy sustituyendo a Risto y a eso me dedico. De Cristina Seguí no tengo absolutamente nada que decir. Es insustancial en forma y fondo", ha seguido diciendo.

Marta Flich, molesta con Chaparro: "Me ha pedido perdón"

A Marta Flich tampoco le ha gustado que Carme Chaparro fuera quien lo mencionara en directo. "Lo que ya no me parece tan bien es lo inédito de que mi compañera se hace eco de este tipo de contenido". "Ella rectifica, ve que se ha equivocado y en privado me pide perdón. Carme disculpas aceptadas Ahora a seguir haciendo mi curro que es por lo que me pagan Aquí en Mediaset no está reñido el rigor, con el humor, el entretenimiento y todo lo demás", ha terminado.