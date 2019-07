Antonio García Ferreras y Pablo Iglesias chocan en La Sexta: "A mí Pedro Sánchez no me dice lo que tengo que decir" Ecoteuve.es 17:15 - 17/07/2019 0 Comentarios

El líder de Unidas Podemos compara al presentador de 'Al rojo vivo' con un "oso amoroso"

Antonio García Ferreras entrevistó el pasado martes al secretario general de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. El periodista preguntó a Pablo Iglesias acerca de su postura para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Asimismo, también quiso saber en qué punto están las negociaciones entre el PSOE y la formación morada.

En el transcurso de la charla, el político se sintió incómodo con el presentador de Al Rojo Vivo tras sus preguntas sobre el presunto veto que Sánchez habría interpuesto al secretario general de Unidas Podemos y a sus miembros. "Planteas unas cosas muy raras, Antonio".

"Vamos a ver, de verdad, es que no nos han planteado ese veto. ¿No serás tú el que no quiere que yo esté? Porque a mí Pedro Sánchez no me ha dicho que vete a ninguna persona de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. No han planteado ningún veto", dijo muy molesto Iglesias.

"No han planteado ningún veto. Ni nosotros les vamos a vetar a ellos. Puede ser que a ti te haya dicho que me lo digas pero te aseguro que no", continuó el dirigente de Podemos a lo que le siguió un tremendo zasca: "A mí el presidente no me dice lo que tengo que decir".

Iglesias califica a Ferreras de "oso amoroso"

En la misma entrevista, hubo algo que rebajó la tensión. Fue cuando Ferreras preguntó a Iglesias por el vídeo de una iguana perseguida por unas serpientes que había publicado la noche anterior. El político contó que era una "coña" y que le habían preguntado si "las serpientes eran Antonio García Ferreras y Eduardo Inda" para terminar afirmando que "en todo caso García Ferreras sería un oso amoroso".