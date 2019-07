Loles León explota contra Irma Soriano en 'Ven a cenar conmigo': "¿Qué parte de 'cállate' no entiendes?" Ecoteuve.es 17/07/2019 - 10:26 0 Comentarios

La actriz y la presentadora protagonizan un tenso momento en Telecinco

Telecinco estrenó este martes la nueva temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, que saltó con éxito a la cadena principal de Mediaset logrando liderar el prime time el mejor dato de su historia. El programa reunió en esta ocasión a Loles León, Irma Soriano, Belinda Washington y Rosa Benito con esta última como la anfitriona de la primera entrega.

"Me ha sorprendido que Irma Soriano venga aquí porque ella tiene otro discurso, está en otra sintonía diferente a nosotras tres", empezó diciendo Loles León dejando clara desde el principio su opinión sobre la presentadora. La relación entre ambas fue cada vez peor hasta producirse un momento de gran tensión en el final de la cena.

Rosa Benito explicaba a sus invitadas cómo había hecho "el hojaldre" con productos de la huerta de su hija Chayo Moheadano. Sin embargo, la tertuliana se refería al cabello de ángel y tanto Belinda Washington como Irma Soriano trataban de explicarle su error. La segunda puso más insistencia y fue en busca de su móvil para leer en Internet la receta del hojaldre. Este ímpetu provocó que Loles León terminara explotando contra ella.

"Calla. Cállate. Silencio", repetía la actriz poniéndose cada vez más nerviosa mientras Soriano seguía leyendo lo que encontraba en su móvil. "¿Qué parte de 'cállate' no has entendido?", le preguntó en un momento que dejó a Benito y Washington con la boca abierta. "Ninguna", respondió la exconcursante de GH VIP 5. "Ninguna, ya lo veo, no paras", se quejaba León.

"Hablo todo lo que quiero y más. Es verdad, yo hablo todo y más, pero lo que dices tú es el Evangelio", replicaba Soriano sin amedrentarse. "Ya veremos, si entiendes o no el Evangelio. Esperaremos a mañana a ver si te callas", insistió Loles León al tiempo que Rosa y Belinda intervenían para intentar apaciguar los ánimos.