El encontronazo de Marta Flich y Cristina Seguí en los baños de Telecinco: "Te tiro la puerta a la cara" Ecoteuve.es 16/07/2019 - 19:48 0 Comentarios

La colaboradora de Carme Chaparro hace público su rifirrafe con la presentadora

Marta Flich, presentadora de Todo es mentira cuando Risto Mejide no está, y la periodista Cristina Seguí han tenido un encontronazo en los lavabos de Mediaset este jueves, tal y como ha desvelado de forma pública la colaboradora de Carme Chaparro.

"Tropieza conmigo Marta Flich en el lavabo de Mediaset. Abre la puerta y, antes de darse cuenta de que era yo, exclama 'huy, perdón", empieza el mensaje. "Cuando cae, exclama 'bueno, si llego a saber que eras tú, te tiro la puerta a la cara. Qué nivelazo de Femen tenéis en el programa, Risto".

Tropieza conmigo @martaflich en el lavabo de @mediasetcom.Abre la puerta, y antes de darse cuenta de que era yo, exclama "huy perdón"!.

Cuando cae exclama "Bueno, si llego a saber que eras tú, te tiro la puerta a la cara"

Qué nivelazo de Femen tenéis en el programa @ristomejide — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 16 de julio de 2019

Además, en el momento de dar el paso a Cuatro al día, Carme Chaparro se ha interesado por lo sucedido de forma inocente: "Hola Marta. Buenas tardes. Luego me cuentas qué ha pasado en el baño con Cristina Seguí. Luego me invitas a un café".

"No sé quien es, no sé de que me hablas", ha respondido Flich intentando esquivar la pregunta con sonrisa irónica. "Cuando me ha visto y me ha dicho que me tiraba la puerta a la cara...", decía Seguí mientras que Marta intentaba finiquitar la conexión: "Venga, hasta mañana, no oigo nada". "¡Valiente!", gritaba Seguí.