El verdadero motivo por el que Lara Álvarez rompió a llorar en 'Supervivientes': "He tenido un cambio de actitud" Ecoteuve.es 16/07/2019 - 13:01 1 Comentario

La presentadora aclara lo sucedido el pasado jueves durante la gala del reality

Lara Álvarez vive sus últimas horas en Honduras antes de partir hacia España para vivir en Telecinco la gran final de Supervivientes 2019. La presentadora protagonizó uno de los momentos mas emocionantes de la última gala del reality al romper a llorar con un sentido discurso durante la ceremonia de cierre de La Palapa.

Pero.. ¿Por qué le costó tanto a la asturiana despedirse de los Cayos Cochinos? La propia Lara Álvarez ha aclarado todo atendiendo a la pregunta que le lanzó uno de sus seguidores a través de un directo de Instagram.

"Ha sido un año súper especial para mí. Me he movido más, he estado más con la gente. He tenido un cambio de actitud, vine abierta a conocer, a descubrir y es algo que siempre he hecho pero este año mucho más", empezó confesando Álvarez. "Hoy he cerrado la maleta y la sensación es agridulce, porque nos vamos con pena pero con una felicidad enorme de haber disfrutado de esta oportunidad. Ya no sólo del trabajo, sino de la gente y de Honduras. Me he sentido muy feliz y he disfrutado mucho", siguió explicando.

Fue entonces cuando la presentadora volvió a dar la cara por sus compañeros en Honduras: "Ha sido una edición dura, muy dura. No ha habido suerte con el clima y muchas veces el equipo tuvo que quedarse en el Cayo. Nunca hubo malas caras y siempre sacaron la mejor forma de hacer las cosas. Es una unión perfecta. Y ya no sólo es el trabajo. Todo desmoraliza: estar lejos de casa, horas de cansancio por el trabajo y no hacer las cosas que harías en casa... eso agota y al final han salido adelante ante cualquier adversidad", confesó.

"La gente no entiende por qué me emociono, pero es que estaba todo el equipo por detrás haciendo gestos y llorando. Es un sentimiento tan fuerte y tan de familia que cuando me permiten hablar de verdad... si lo siento así, ¿cómo no me voy a emocionar?", concluyó Álvarez que llegará a España en las próximas horas para afrontar el desenlace de la edición más exitosa del reality.