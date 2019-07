El sueldo desorbitado que cobraría Mila Ximénez por ser la concursante estrella de 'GH VIP 7' Ecoteuve.es 16/07/2019 - 11:29 0 Comentarios

'Sálvame' comentó el posible fichaje de su colaboradora por el reality pero no lo confirmó

Telecinco ya está trabajando en la nueva temporada. GH VIP 7 cogerá el testigo de una edición histórica de Supervivientes, cuyas audiencias no ha bajado de la barrera del 30% en las galas de los jueves. Mucha culpa de ello lo tiene Isabel Pantoja.

Pues bien, una de las personalidades que podría entrar a la casa de Guadalix de la Sierra es Mila Ximénez. La colaboradora de Sálvame podría haber sido convencida por su amigo Jorge Javier en un viaje a Londres. Según informa la revista Qué me dices, su caché podría oscilar entre 30.000 y 40.000 euros semanales.

'Sálvame' comentó el posible fichaje de Mila Ximénez por 'GH VIP 7'

Este lunes, el fichaje Mila marcó la escaleta de Sálvame. Tanto Carlota Corredera como el resto de compañeros no confirmaron la noticia. Kiko Hernández se postuló para defenderla en plató: "Es una forma de trabajar y ganar dinero. Si Mila va, va a ser un peso pesado y me voy a quedar sin ella durante tres meses".

Ximénez, que ya probó suerte en Supervivientes, recibió también el apoyo de Patiño: "Está ilusionada. Yo le dije que no, porque en el momento que lo plantea no la veía bien. A medida que fue pasando el tiempo, vi que le estaba ilusionando y motivando. Hasta que hace unos días me lo volvió a preguntar y le dije que sí".

Por su parte, Rafa Mora comentó que Mila se quedó "con las ganas" después del fin de semana en Sálvame Okupa: "Será de traca. La persona que puede incendiar esa casa es Mila Ximénez".