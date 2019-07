Encontronazo entre Carme Chaparro y el abogado de La Manada: "Su pregunta está fuera de lugar" Ecoteuve.es 16/07/2019 - 10:56 0 Comentarios

La presentadora y Agustín Martínez se enzarzan en el programa de Cuatro

Agustín Martínez, abogado de La Manada, volvió a saltar este lunes a los medios de comunicación después de que fuera vetado en una conferencia sobre agresiones sexuales celebrada en la universidad de Cádiz por su peso en el juicio que sentenció a los cinco jóvenes sevillanos.

Cuatro al día quiso dar voz a Martínez ante lo sucedido y este empezó tachando de "inusta" la decisión. Fue entonces cuando Carme Chaparro le lanzó una pregunta que enfadó a su entrevistado: "Usted, que defendió a sus clientes de la manera en la que lo hizo y con todas las cosas que dijo sobre la víctima, ¿se ve capacitado para hablar en un curso sobre agresiones sexuales?", planteó la presentadora.

"La que no está capacitada para valorarlo es usted", respondió tajante el abogado produciéndose un tenso rifirrafe entre ambos. "Yo sólo le estoy haciendo la pregunta, no me falte al respeto. Soy periodista y hago mi trabajo", replicó Chaparro. "Su pregunta está fuera de lugar y me falta al respeto porque este juicio ha pasado por 3 tribunales y ninguno ha cuestionado mi forma de defender. Así que no diga que yo he hecho algo que va en contra de la norma y en contra de poder participar en cualquier acto en el que se hable de agresiones sexuales", se defendió Martínez enfadado.

"Yo no le estoy faltando al respeto, sólo le he hecho una pregunta, dado que ejerció el derecho a defensa de los cinco condenados de La Manada", aclaró Carme Chaparro siendo interrumpida por el abogado. "Y a usted no le gustó cómo lo hice, vaya por Dios", replicó el andaluz. "Yo no he dicho eso", señaló la presentadora de Cuatro al tiempo que alguna de sus colaboradoras la apoyaban recordando "el juicio paralelo" que Martínez hizo con la víctima en sus sucesivas entrevistas en televisión.