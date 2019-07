Desternillante confusión en 'First Dates': "Rouco Varela es el único actor porno que conozco" Ecoteuve.es 16/07/2019 - 10:42 0 Comentarios

La mujer se refería al famoso intérprete de cine para adultos Rocco Sifredi

First Dates no para su actividad durante el verano y sigue recibiendo en su restaurante a numerosas personas dispuestas a encontrar el amor. Y de entre todos comensales que atendió este lunes Carlos Sobera destacó Laia, una catalana que provocó todo tipo de bromas entre los espectadores tras una divertida confusión.

La barcelonesa llegó al dating de Cuatro en busca de una pareja estable, ya que jamás ha encontrado en los hombres el compromiso necesario. "Es complicado buscar el futuro con alguien por la distancia. He vivido en varias ciudades acostumbrada a ir detrás de ellos cuando me enamoro", empezó diciendo la mujer que reconoció que incluso la han rechazado por tener una hija.

En su llegada al local, Laia se encontró con Alfonso, un hombre con el que no tuvo reparos en sacar enseguida la cuestión sexual: "¿El tamaño importa?", le preguntó ella dejando a su acompañante descolocado. Alfonso dudó en su respuesta y terminó diciendo que eso lo tienen que responder las mujeres.

Fue entonces cuando Laia tomó la palabra para dar su opinión. No obstante, su valoración terminó siendo eclipsada por un desternillante fallo que no pasó desapercibido para nadie. "El tamaño importa, pero hasta cierto punto, no hace falta que los hombres sean tipo Rouco Varela", declaró dejando a Alfonso con la boca abierta. "He puesto como ejemplo el tamaño de Rouco Varela porque es el único nombre de actor porno que conozco. Lo veo pero no me fijo en sus nombres, la verdad", añadió confundiendo al cardenal con el italiano Rocco Sifredi.

La pareja siguió hablando de sexo y la mujer preguntó cada cuanto le gustaba practicarlo. "A diario", respondió Alfonso mientras ella esbozaba una sonrisa. "Eso lo decís todos, pero luego tenéis que aguantarlo. Sin son cinco minutitos, vale, pero: ¿Tú no estás cansado entre semana?", le preguntó. "Por ganas no será", replicó él. "Eso es lo que dicen los niños de 15 años", sentenció Laia minutos antes de asegurar que no quería una segunda cita con Alfonso ya que no encontraba cosas en común con él.