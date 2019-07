Violeta estalla contra los lamentables comentarios de sus haters con su físico tras 'Supervivientes': "¡Ya basta!" Ecoteuve.es 15/07/2019 - 19:29 0 Comentarios

"Vengo de estar en una isla pasando hambre durante dos meses y una semana"

Supervivientes ya está en su semana decisiva. Este jueves se conocerá el ganador del reality. Mientras tanto, el resto de ya retoman su rutina en España tras la experiencia. Es el caso de Violeta que, después de enfrentarse a Julen, ha vuelto a su blog. Sin embargo, la influencer ha publicado un vídeo lamentando los insultos que recibe por su físico.

"He subido una foto y me toca los cojones de que la gente se meta con el físico. ¿Qué le importa a la gente si yo estoy flaca o gorda? Tengo que aguantar cada cosa por las redes...", empieza diciendo la exconcursante en su blog de Mtmad.

Así las cosas, Violeta lee algunos comentarios lamentables: "Desnutrida"; "Anoréxica", "Das asco"; "Eres solo cabeza"; "Parece que estés enferma"... "Así todo el día. Yo no sé si la gente es retrasada o tiene un problema. Vengo de Supervivientes y de estar en una isla pasando hambre durante dos meses y una semana", afirma.

"Me fui con 52 kilos y volví con 45. He perdido siete kilos. Lo lógico es que una persona venga delgada de allí y en mi caso más, que ya fui delgada", declara desvelando que no son ni uno ni dos comentarios, sino "500 al día". "Obviamente no estoy sana porque me fui por problemas de salud. Ya basta".