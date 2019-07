¿Qué fue de María José Suárez?: la nueva vida de la presentadora en República Dominicana Ecoteuve.es 15/07/2019 - 18:35 0 Comentarios

'Viajeros Cuatro' descubre la rutina de la modelo en el país centroamericano

María José Suárez ejerció de anfitriona ante las cámaras de Viajeros Cuatro. El programa de Mediaset viajó hasta la República Dominicana, país donde reside actualmente la que fuera presentadora de programas como Noche de fiesta o galas de Nochevieja en TVE y Telecinco.

"Me enamoró el clima, la comida, la gente, la forma de vida tan relajada... Estoy encantada, de aquí no me voy tan fácil", dice la Miss España en 1996. Allí regenta una firma de moda a través de la cual vende sus diseños de boda y fiesta y con la que trabaja para 46 tiendas en España.

La anfitriona vive en Punta Cana Resort donde dispone de todas las comodidades sin tener que salir de un recinto, pues cuenta con tiendas, restaurantes, gimnasios, spa, etc. Para hacernos una idea, una casa en esta urbanización, en la que vive Julio Iglesias, cuesta a partir de 4 millones de euros.

Su rutina diaria empieza temprano para poder trabajar con España. "Allí ya son las dos de la tarde y han pasado muchas cosas en la tienda y oficinas". Luego lleva su hijo a la guardería a las 07.30 horas de la mañana, desayuna y continúa trabajando con los proyectos de nuestro país. Por la tarde va a la playa con su hijo y, por último, por la noche se va a cenar con su marido. "Es una vida muy tranquila".