Sandra Barneda coge el testigo de Emma García en 'Viva la vida': "Soy tímida y eso se confunde con frialdad"

La presentadora catalana sustituirá durante las próximas semanas a la vasca

Sandra Barneda será la encargada de sustituir a Emma García en Viva la vida durante los meses de verano. La periodista vuelve a la cadena tras su ausencia en la actual edición de Supervivientes. En anteriores anteriores, la catalana estaba al mando de Conexión Honduras pero este año el encargado de presentarlo ha sido Jordi González.

La catalana visitó el programa para que Emma le cediera el testigo. "Me hace mucha ilusión estar en este programa porque estamos viviendo momentos muy dulces. Este programa tiene ese título que es muy aplicable", dijo en agradecimiento.

"Este programa me ha cambiado para bien. Fue un cambio tan de sorpresa, tan de repente después de diez años haciendo MYHYV, donde estaba encantada", afirmó Emma después. "Me encantan los retos y no me quedó otra que cogerlo. He disfrutado mucho porque he vuelto a ser yo y he entendido que hay que dar más de una misma".

"Me gustaba escribir, nunca me había planteado estar delante de las cámaras porque soy muy tímida y poco protagonista", declaró la presentadora a lo que Barneda asintió: "Yo también soy tímida y eso se puede confundir con frialdad". "Y con ser borde", apostilló García.

Sandra Barneda desvela el motivo por el que confesó su orientación sexual

Durante la charla, la que fuera presentadora de De buena ley confesó todo lo que ha vivido durante su etapa profesional pero también acerca del colectivo LGTBI: "Si esa gente que lo critica se metiera en nuestra piel sabría lo importante que es la palabra orgullo. Me ha costado tanto sentirme orgullosa de mí misma y tener amigos, que los amigos no te rechacen y superar muchos miedos".

Sandra contó el motivo por el que se decidió a hablar sobre su orientación sexual de forma pública: "La televisión es honestidad, no puedes seguir en televisión hablando de temas que están en la calle, que tú los sufres, y estar parapetada".

"Llegó un momento en el que decía: 'Tengo que hablar de eso porque fuera de la pantalla se habla'", recordó. "Es un tema de responsabilidad y de coherencia conmigo misma. Me sentía restada, que debía ser coherente conmigo misma".