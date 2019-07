Críticas a Jorge Brazález, ganador de 'Masterchef 5', por defender la comida caducada Ecoteuve.es 16:44 - 15/07/2019 0 Comentarios

El cocinero subió un vídeo a Instagram Stories comiéndose una pizza caducada de ocho días

Jorge Brazález, ganador de la quinta edición de MasterChef, ha recibido un aluvión de críticas por hacer un alegato en favor de la comida caducada. El cocinero publicó en las redes sociales una pizza que estaba caducada desde hacía más de una semana y que se comió ante sus acérrimos.

"Me estoy comiendo una pizza caducada.. ¡Caducada ocho días!", manifestó el joven en Instagram mientras se comía esa pizza que supuestamente había prescrito su fecha de caducidad una semana antes.

''¿Qué pasa? Que nos caduca un alimento, nos alarmamos y lo tiramos a la basura. Pues no. ¿Qué le puede pasar a un alimento caducado? ¿Que sepa peor y no esté tan bueno?", siguió diciendo. "La gente cuando ve una pizza caducada no puede decir: '¡Dios mío, tírala! ¡No la toques! ¡Que no ponga huevos!'. Pero hay que probarla, ¿no?".

Críticas al ganador de 'MasterChef 5' por su oda a la comida caducada

Las críticas no se hicieron esperar al Instagram Stories de Jorge y muchos seguidores le recordaron que "el tema de la caducidad es serio". "¿Estás bien? Se nota que no eh... Últimamente no me está gustando nada tu actitud... Ocho días caducada eso es malo, puede afectar a la salud y te lo digo serio... No haberlo dejado ahí y olvidado, habértela comido antes de caducar, si haces eso en tu restaurante pues se va a cerrar y luego no te vayas a quejar... En fin...", dijo otro usuario.