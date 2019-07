El enfado de Javier Gurruchaga con Emma García en directo: "Si sigue así la entrevista, nos vemos en la cafetería" Ecoteuve.es 15/07/2019 - 13:00 0 Comentarios

El showman se cogió un mosqueo en 'Viva la vida' por un juego con cuestiones escatológicas

Javier Gurruchaga se cogió un tremendo enfado en el programa de Emma García a raíz de un juego escatológico. El actor y cantante, que acudió para promocionar su nuevo single BlaBlaBla, amenazó con irse del programa. Eso sí, lo hizo de una forma "educada".

Después de hacer un repaso a su trayectoria, la presentadora le propuso un juego. "Para esto de los juegos soy poco dado", advirtió él a Emma. "Bueno, vamos a hacer el juego. Si no e gusta, lo cortamos", volvió a decir ella dando luz verde a la colaboradora Carolina Sobe, la encargada de presentarlo.

En primer lugar, el showman tenía que acertar que título de los siguientes libros era real: El arte de tirarse pedos, Por un peo, aquí me veo y ¿A dónde van los pedos que no te tiras?". Gurruchaga, con gesto serio, se decantó por el primero de forma correcta.

Tras esto, Sobe le propuso otros tres: Somos lo que cagamos, Cómo mear y no echar gota y Cómo hacer caca en el trabajo. Gurruchaga se plantó a responder e, incluso, amenazó con abandonar la entrevista que le estaban realizando.

"Bueno, dejadme que os cuente una cosa. Ya lleváis dos: una de pedo y otra de caca. Como tú comprenderás, llevo más de 40 años haciendo shows, televisión, discos... Si va a ser toda la entrevista así, me voy y os espero en la cafetería", dijo muy enfadado. "Ni una más, ni de caca ni de pedos, porque esto no, no... ¿A quién le interesa esto?".

"Entonces, ¿pasas del juego?", pregunto Sobe a lo que Emma respondió por él: "Sí, sí, lo ha dicho educadamente pero lo ha dicho". "Habiendo tantos temas de los que se puede hablar, de los proyectos que tengo ahora o lo que sea... Y hablar de pedos todo el rato...", terminó él. [VÍDEO]