Paco Porras reaparece en televisión y ataca a Javier Cárdenas: "Sinvergüenza, chulo, prepotente y arrogante"

El vidente recordó en Telecinco su accidente en la película 'FBI: frikis buscan incordiar"

"El muy mariconazo se ha llevado toda la pasta y a mi no me ha dado ni un duro"

Paco Porras, que se hizo popular por su pasado como vidente en Crónicas Marcianas además de su enemistad con Tamara, ha reaparecido en televisión después de once años. Lo ha hecho en Sábado Deluxe comiendo zanahorias y pelando coliflores junto a Jorge Javier.

El futurólogo ha atacado duramente a Javier Cárdenas por su accidente en su película FBI: Frikis Buscan Incordiar, en la que también participaron Carmen de Mairena, Pozí, Lola Montero, Josmar, Aerlín, Encarni Manfrediy y Juan Miguel.

Porras recordó la muerte de su madre. "A raíz de mi lesión, que me dejó paralítico 14 meses, en sillas de ruedas y con muletas. No soporto eso, empezó a enfermar de los medios y la perdí joven", dijo. "Tengo que denunciar a este sinvergüenza, chulo, prepotente y arrogante que es Javier Cárdenas que me ha dejado lisiado para toda mi puta vida".

El vidente se refiere al accidente que tuvo durante la grabación de la cinta en la que Cárdenas le ató a una lancha con los ojos vendados tras hacerle firmar un contrato de un crucero. Porra cayó mal a la arena. "Encima, el muy mariconazo se ha llevado toda la pasta y a mi no me ha dado ni un duro".

Paco Porras: "Cárdenas es un sinvergüenza"

"Perdí a mi familia, me quedé solo, paralítico y pobre", dijo Porras atacando también a Jorge Salvador, ahora productor de El hormiguero. "He tenido cuatro juicios, me he gastado 36.000 euros y no he visto ni un céntimo de la película y yo soy su protagonista".

"Este sinvergüenza me ha dejado lisiado", siguió diciendo el vidente a lo que Jorge Javier tuvo que pedir que tuviera más tacto en sus declaraciones porque este asunto se había puesto en manos de la Justicia. "El que está lisiado y arruinado soy yo" Estoy en la ruina. No he pasado hambre, sí situaciones difíciles. Me arruinaron con tanto juicio".