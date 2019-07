Isabel Pantoja explota contra Mónica Hoyos tras descubrir sus graves insultos: "¡A mi madre esa no le dice nada!" Ecoteuve.es 15/07/2019 - 10:52 0 Comentarios

La tonadillera explicó en el debate de 'Supervivientes' que la ha sentenciado

Isabel Pantoja dejó claro este domingo, durante el último Conexión Honduras de Supervivientes 2019, que no quiere saber nada de Mónica Hoyos. Aunque parecía que la relación entre ambas se había reconducido, la tonadillera explicó a Jordi González que se niega a hablarle después de descubrir los graves insultos que vertió contra ella a sus espaldas en la isla.

El presentador invitó a Pantoja a intercambiar algunas palabras con la peruana, que espera aún en Honduras poder emprender su viaje de regreso a España tras ser expulsada. "No, no quiero hablar con ella", dijo enseguida. "Me despedí de ella y, quizá, hicimos las paces cuando ella no se tomó bien que la nominase. El Capitán Morgan hizo aquella escalinata que nos unió, digamos, a los seis concursantes. La abracé con muchísimo cariño, a pesar de que en su momento me llamó lo que me llamó", añadió aludiendo a un fuerte comentario que lanzó contra ella.

Isabel Pantoja aclaró que se refería al momento en el que Mónica Hoyos la llamó "hija de puta" en una conversación con Albert: "De eso me enteré ayer, por eso no la quiero ni ver, porque yo sería incapaz de nombrar a su madre. Porque una madre es lo más sagrado que tenemos todos. Y a mi madre esa no le dice eso porque a mí no me da la gana, que se lo diga a la suya, ¡a la mía no!", dijo muy enfadada.

"Yo a esa señora la he conocido en la isla y la isla ya ha terminado. Jamás volveré a verla. Usted se va a venir en un avión como me he venido yo, ¡y a la calle!", sentenció antes de confirmar su promesa al no pronunciar palabra durante la conexión que hizo Jordi González con Mónica Hoyos.