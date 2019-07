Isabel Pantoja llora por Mila Ximénez tras conocer su apoyo en 'Supervivientes': "Rendida a tus pies" Ecoteuve.es 15/07/2019 - 10:39 0 Comentarios

"He tenido que ir a la isla para que algunos colaboradores conocieran a Maribel"

Jordi González entrevistó este domingo a Isabel Pantoja en el último Conexión Honduras de Supervivientes 2019. Tras su reencuentro con Jorge Javier del pasado jueves, la tonadillera tuvo que enfrentarse a nuevas imágenes de su concurso a las opiniones de los tertulianos sobre su paso por el reality.

Fue entonces cuando el presentador sorprendió a la cantante al informarle lo que ha dicho Mila Ximénez sobre ella durante su estancia en la isla: "¿Te ha contado Isa o Kiko que está rendida a tus pies o a tus poderes como concursante? ¿Sabes que le has gustado muchísimo en el programa, que te ha defendido a capa y espada siempre que ha tenido ocasión? Ella lo hizo con tu hijo en GH DÚO y lo ha hecho ahora contigo", empezó diciendo antes de que Pantoja rompiera a llorar emocionada.

Lea también: Mila Ximénez rompe a llorar en directo y amenaza con irse de Sálvame: "No tengo ilusión por nada"

Jordi González confesó que le reconoció a Mila que estaba siendo "muy noble": "Porque no era lo previsible ni se podía esperar que hablara tan bien de ti. Ella tiene adoración total de la Isabel Pantoja que del 25 de abril hasta hace unos días ha concursado en Supervivientes", le siguió explicando el catalán a la robinsona, que respondió al inesperado apoyo de la colaboradora de Sálvame.

"Me alegro muchísimo si realmente ha podido conocer a Isabel o a Maribel. He tenido que ir a Supervivientes para que me pudieran conocer algunos colaboradores. Yo lo agradezco en el alma, muchísimo. A ella y a todas las personas a las que he podido gustarle", concluyó antes de reconocer lo dudo que ha sido mostrarse como la Pantoja "de casa".